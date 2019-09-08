Система Kundalik прокомментировала информацию от утечке данных

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Система Kundalik рассказала о системе безопасности хранения данных. Представители платформы совместно с Министерством народного образования прокомментировали ситуацию.
Отмечается, что в апреле 2019 года начата работа по тестовому внедрению платформы в некоторые школы Ташкента. Kundalik является закрытой системой, а зарегистрироваться в ней могут только представители государственных органов, сотрудники образовательных организаций, ученики и их родители.
Персональные данные узбекистанцев теперь под защитой >>>
При этом, логины и пароли для регистрации выдаются только администраторами организаций.
"Также важно понимать, если на страницу школы №1 зайдет пользователь школы №2, он не увидит список учеников и всех пользователей из этой школы. Он увидит только контактные данные школы и список представителей ее администрации",-поясняет руководитель службы технической поддержки Kundalik Хилола Иззатова.
В рамках Kundalik вся информация о пользователях защищена, и данные хранятся в Узбекистане на государственных серверах компании АК "Узбектелеком".