Система Kundalik прокомментировала информацию от утечке данных

Ранее в социальных сетях участились сообщения об открытом доступе к персональным данным учащихся.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Система Kundalik рассказала о системе безопасности хранения данных. Представители платформы совместно с Министерством народного образования прокомментировали ситуацию.

Отмечается, что в апреле 2019 года начата работа по тестовому внедрению платформы в некоторые школы Ташкента. Kundalik является закрытой системой, а зарегистрироваться в ней могут только представители государственных органов, сотрудники образовательных организаций, ученики и их родители.

Персональные данные узбекистанцев теперь под защитой >>>

При этом, логины и пароли для регистрации выдаются только администраторами организаций.

"Также важно понимать, если на страницу школы №1 зайдет пользователь школы №2, он не увидит список учеников и всех пользователей из этой школы. Он увидит только контактные данные школы и список представителей ее администрации",-поясняет руководитель службы технической поддержки Kundalik Хилола Иззатова.

Все сведения о пользователях хранятся в системе в соответствии с Законом о персональных данных, который был принят 2 июля 2019 года.

В рамках Kundalik вся информация о пользователях защищена, и данные хранятся в Узбекистане на государственных серверах компании АК "Узбектелеком".