Не "бомж", а "волонтер": бездомные посетили приют для собак

В Ташкенте пошла встреча двух гуманитарных проектов. Люди, живущие в специальном центре для бездомных в Бектемирском районе, посетили приют для собак.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Люди, живущие в специальном центре для бездомных в Бектемирском районе, посетили приют для собак, сообщает Insider.uz.

Некоторые из них просто гуляли с собаками, а многие сразу включились в работу - помогали убирать территорию, носить воду и кормить питомцев.

Insider.uz Когда внутри тебя ощущение "бомж" сменяется на "волонтер" - это круто

"И тот и другой проект возглавляют люди, нацеленные на результат. Рано или поздно они должны были пересечься", - пишет автор канала.

© Insider.uz Когда внутри тебя ощущение "бомж" сменяется на "волонтер" - это круто

Центр для людей оставшихся без крова организован при ГУВД. Его возглавляет подполковник Джафар Амонов. В свою очередь приют для животных организован волонтерами во главе с Иродой Маткаримовой.

© Insider.uz Когда внутри тебя ощущение "бомж" сменяется на "волонтер" - это круто

"Этой новостью они и нас реабилитировали. Тех, кто уже неделю не спит из-за событий в Самарканде.

Помогли сохранить равновесие. Спасающих животных больше, чем убивающих", - заключает автор.

© Insider.uz Когда внутри тебя ощущение "бомж" сменяется на "волонтер" - это круто

Напомним, что недавно социальные сети взволновал случай в Самарканде, где ликвидация бродячих собак происходила с помощью приманок. Однако выяснилось, что один из членов рабочей группы дал приманку домашней собаке. Именно данный случай запечатлен на видео.

Его действия не соответствовали инструкциям. К этому человеку будут применены меры в рамках закона.

По словам одной из жительниц Самарканда, в их махалле появилась группа людей, которая орудовала на улице 29 августа. В сопровождении бывшего домкома, который подсказывал, в каком доме есть животные, неизвестные лица подбрасывали отравленные ядом сосиски. Если дома были хозяева, люди, представлявшиеся ветеринарами, настаивали на внеочередной вакцинации питомцев и делали смертельные "прививки".