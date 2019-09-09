Узбекистан покорил Fashion Parade Moscow на ВДНХ

В мероприятии приняли участие 15 международных дизайнеров, 150 моделей и более 500 тысяч зрителей.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Девушки в узбекских национальных костюмах поучаствовали на Fashion Parade Moscow, сообщает посольство Узбекистана в России.

Посольство Узбекистана в России Девушки в узбекских национальных костюмах поучаствовали на Fashion Parade Moscow

На территории ВДНХ прошло первое шоу формата Fashion Parade Moscow под открытым небом.

Посольство Узбекистана в России Девушки в узбекских национальных костюмах поучаствовали на Fashion Parade Moscow

В мероприятии приняли участие 15 международных дизайнеров, 150 моделей и более 500 тысяч зрителей. Представители из Узбекистана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, России и Украины показали свои лучшие работы.

Узбекистан на Fashion Parade Moscow представил дом моды LALI, основанный дизайнером Лали Фазыловой. Вниманию многочисленной публики была презентована новая коллекция, которая воплотила в себе многовековые национальные традиций и современные модные тенденций. В изделиях элементы древнего кроя сочетаются с рукодельными тканями и ручной вышивкой, исполненных с использованием аутентичных техник.