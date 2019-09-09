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Фермеры Узбекистана начали использовать солнечную энергию

© Пресс-служба Министерства энергетики Республики Узбекистан
Общество
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Все больше фермерских хозяйств устанавливают современное оборудование на основе ВИЭ для экономии электричества.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. На виноградной плантации в Джизакской области, принадлежащей фермерско-виноградному хозяйству LAZZAT KAFOLAT, установили фотоэлектрическую солнечную станцию, сообщает пресс-служба Минэнерго.

© Пресс-служба Министерства энергетики Республики Узбекистан
Фермеры Узбекистана начали использовать солнечную энергию

Такое оборудование обеспечит электроэнергией глубинный насос для подъема воды из скважины и регулярного полива территории.

Данные панели произведены в Узбекистане и имеют гарантированный срок их службы 25 лет.

Мастер осматривает солнечные батареи
© Sputnik / Александр Кряжев
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За указанную солнечную установку фермер заплатил около 78 млн сумов. При этом она позволит орошать до 8 гектаров земли обычным способом или 30 гектаров путем капельного орошения.

За год в данном фермерском хозяйстве будет получено 240 млн сумов прибыли от сельхоздеятельности. Стоимость солнечной станции - 78 млн сумов. Так что она окупается фермеру за первый год, плюс ему остаются в этот год 162 млн сумов чистой прибыли.

И, кроме того, больше фермер не расходует ежегодно 9 млн сумов за электроэнергию, которые ему бы пришлось платить в случае установки линии электропередачи, говорится в сообщении.

Теги:
электроэнергия, Солнечная энергия, солнечная батарея, Солнце, фермерское хозяйство, фермер



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