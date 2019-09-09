Фермеры Узбекистана начали использовать солнечную энергию

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. На виноградной плантации в Джизакской области, принадлежащей фермерско-виноградному хозяйству LAZZAT KAFOLAT, установили фотоэлектрическую солнечную станцию, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Такое оборудование обеспечит электроэнергией глубинный насос для подъема воды из скважины и регулярного полива территории.
Данные панели произведены в Узбекистане и имеют гарантированный срок их службы 25 лет.
За год в данном фермерском хозяйстве будет получено 240 млн сумов прибыли от сельхоздеятельности. Стоимость солнечной станции - 78 млн сумов. Так что она окупается фермеру за первый год, плюс ему остаются в этот год 162 млн сумов чистой прибыли.
И, кроме того, больше фермер не расходует ежегодно 9 млн сумов за электроэнергию, которые ему бы пришлось платить в случае установки линии электропередачи, говорится в сообщении.