В США ответили на обвинения Алламжонова в отношении радио "Озодлик"

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Агентство США по глобальным медиа (USAGM) ответило на заявление главы Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Комила Алламжанова о нарушениях принципов журналистской деятельности и этики узбекской службой "Радио Свобода" — "Озодлик".

В мае Алламжонов опубликовал заявление, в котором отмечалось, что АИМК выражает сожаление и разочарование по поводу деятельности "Озодлик". Редакционная политика данного СМИ была названа "однобокой и предвзятой", "ориентированной во многом на публикацию тенденциозных и зачастую недостоверных материалов". Позднее, в августе, АИМК обвинило "Озодлик" в умышленной провокации негативной информационной кампании против Комила Алламжонова.

Как сообщается в публикации на официальном Telegram-канале АИМК, главный исполнительный директор американского агентства Джон Лэнсинг отметил, что USAGM "очень серьезно относится ко всем заявлениям о нарушениях журналистской этики, не допускает и не оправдывает предвзятость со стороны какой-либо службы или журналиста "Радио Свобода".

Вновь назначенный президент и главный исполнительный директор "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) Джейми Флай отметил, что факты, о которых заявили в Агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана, будут тщательно изучены.

USAGM — независимое агентство правительства США, в структуру которого входят "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) и другие СМИ.