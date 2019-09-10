В Сырдарье открылся палаточный городок для сборщиков хлопка

В нем созданы все необходимые для жизни условия. Всего в области разобьют 90 таких городков.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Баяутском районе Сырдарьинской области организован экспериментальный палаточный городок для сборщиков хлопка, сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Министерство труда Республики Узбекистан Палаточный городок для сборщиков хлопка в Сырдарье

Как рассказали в министерстве Газете.uz, в городке, рассчитанном на 400 человек, есть все необходимое для жизни: медпункт, питание, душ, туалет, горячая вода и постельные принадлежности.

Министерство труда Республики Узбекистан Палаточный городок для сборщиков хлопка в Сырдарье

По данным издания, в этом году такие городки будут открыты только в Сырдарьинской области — регионе, где во время хлопковой кампании сильнее всего не хватает рабочей силы. Всего для сборщиков разобьют 90 таких городков.

Ранее сообщалось, что правительство республики установило тарифы по оплате труда за сбор хлопка-сырца урожая 2019 года. На первом этапе цена за один килограмм хлопка-сырца при ручном сборе составила 800 сумов, на втором она возрастет до 1,2 тысячи сумов. Тарифные ставки по оплате за машинный сбор установлены в размере 600 тысяч сумов за тонну.