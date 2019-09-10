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Узбекские и казахские военные уничтожат "террористов" на учениях "Щит–2019"

© Фото: Минобороны Узбекистана
Общество
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Учения проходят на полигоне "Чирчик" в Ташкентской области, они продлятся до конца недели.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Военнослужащие из Узбекистана и Казахстана приступили к совместным специально-тактическим учениям "Щит–2019", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства РУз.

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Министерство обороны Узбекистана
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Учения проходят на полигоне "Чирчик" в Ташкентской области и направлены на повышение боеготовности подразделений двух стран и обмен опытом в противоборстве с международным терроризмом.

В них примут участие подразделения военно-воздушных сил Узбекистана и военнослужащие подразделений специальных операций, также будет задействована бронетранспортная техника.

Узбекистан и Казахстан активизировали сотрудничество в военно-технической сфере в 2017 году. В августе того года оборонные ведомства впервые в истории двусторонних отношений заключили план военного сотрудничества. Документ включает в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования.

В феврале 2018 года вступило в силу межправительственное соглашение между Узбекистаном и Казахстаном о ВТС, подписанное в сентябре 2017 года.

Теги:
Военнослужащие, Ташкент, Казахстан, Узбекистан, учения, военные учения



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