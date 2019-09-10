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Планета Земля из космоса

Законопроект о космической деятельности вынесен на обсуждение

© Unsplash / NASA
Общество
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Расходы на осуществление международной космической деятельности, в том числе финансирование участия Республики Узбекистан в международных космических форумах и т.д. предусматриваются в государственном бюджете страны.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Согласно проекту документа, для осуществления космической деятельности будет разработана Государственная космическая программа страны.

© Sputnik / Sergey Mamontov
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На ее основании будет формироваться государственный заказ на создание и использование космической техники в научных, экономических, экологических и информационных, а также в целях обеспечения обороны и безопасности Республики Узбекистан.

В проекте закона дается определение понятия "космическая система дистанционного зондирования Земли":

"она предназначена для сбора пространственных данных о поверхности и структуре поверхности Земли, описания характера и временной изменчивости естественных природных явлений, природных ресурсов, окружающей среды, а также антропогенных факторов и образований в целях решения научных, экономических, экологических и информационных задач посредством космических съемок" - говорится в документе.

Расходы на осуществление международной космической деятельности, в том числе финансирование участия Республики Узбекистан в международных космических форумах, постоянных представительств Республики Узбекистан при международных организациях, предусматриваются в государственном бюджете страны.

 

 

Теги:
Космос, Законопроект, Узбекистан



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