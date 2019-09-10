В Управлении мусульман Узбекистана опровергли отставку Усманхона Алимова

Ранее появилась информация о том, что на должность муфтия Узбекистана назначен главный имам-хатиб Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана прокомментировала информацию об отставке главного муфтия республики. В телеграмм-канале Muslim.uz отмечается, что Усманхон Алимов сохраняет свою должность и решения о его отставке не принято.

"10 сентября 2019 года в некоторых интернет-изданиях и социальных сетях распространены необоснованные и не соответствующее действительности сообщения о том, что председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усманхон Алимов был освобожден от должности. Следует отметить, что его хазрат Усманхон Алимов по-прежнему исполняет обязанности муфтия", — говорится в официальном сообщении.

Усманхон Алимов занимает должность главы Управления мусульман Узбекистана с 2006 года.