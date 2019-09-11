Умер заслуженный тренер Узбекистана Рашид Исянов

За время своей тренерской деятельности Исянов воспитал многих талантливых спортсменов.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Скончался заслуженный тренер Узбекистана, тренер по трамполину Республиканской школы высшего спортивного мастерства Рашид Исянов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Ему было 79 лет.

В НОК выразили глубокие соболезнования родным и близким Исянова.

Рашид Зиннурович Исянов родился в 1940 году в России. В 1963-м окончил Узбекский государственный институт физической культуры. Как отмечается в публикации, Исянов всю жизнь посвятил развитию гимнастики в Узбекистане, а именно — трамполина.

За время своей тренерской деятельности он воспитал многих талантливых спортсменов. Так, Исянов был наставником бронзового призера Пекинской Олимпиады Екатерины Хилько.

В 1985 году Рашид Исянов получил звание "Заслуженный тренер Узбекистана". Он много лет работал в Узбекском государственном институте физической культуры, а с 1998-го — тренером по трамполину в Республиканской школе высшего спортивного мастерства.