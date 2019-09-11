16:44 11 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Питьевая вода в бутылках

Российская компания обеспечит Узбекистан питьевой водой

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
Получить короткую ссылку
163 0 0

Система способна обеспечить очищенной водой 100 человек при норме потребления 250 литров в сутки на человека.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Холдинг "Швабе" Госкорпорации "Ростех" создал в Джизакской области республики производство автоматизированных высокоэффективных систем водоподготовки. Продукция предприятия позволит в перспективе избавиться от нехватки питьевой воды в регионе.

Кран
CC0 / pixabay
Питьевая вода в каждый дом: в Джизаке строят магистральный трубопровод

На предприятии уже освоен выпуск систем очистки, использующих технологию окисления примесей гипохлоритом натрия. Система способна обеспечить очищенной водой 100 человек при норме потребления 250 литров в сутки на человека. В соответствии с планом развития, продуктовая линейка впоследствии будет дополнена системами, рассчитанными на снабжение от 100 до 400 человек. В Узбекистане, в частности, будет производиться система очистки производительностью 140 литров в час, которая была разработана специально для поточного производства и отличается от аналогов более низкой ценой и сниженным энергопотреблением.

Ученые: миру грозит нехватка питьевой воды >>

"Быстрый рост населения и изменение климата ставят перед Узбекистаном и среднеазиатскими странами вопрос дефицита питьевой воды. Системы очистки "Швабе" универсальны: они могут использоваться как в промышленности, так и в жилом секторе – в частных или многоэтажных домах. Вода на выходе полностью соответствует санитарным нормам. Наши технологии в этой сфере привлекают большое внимание не только в Средней Азии, но и в других странах мира, в частности в Китае и на Ближнем Востоке", – отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

Кухонный кран.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Хокимият Муйнака прокомментировал ситуацию с дефицитом питьевой воды

Системы водоподготовки очищают воду от солей, органических веществ и тяжелых металлов, обеззараживают от бактерий и вирусов, а также дезактивируют радиоактивные вещества, делая воду пригодной для питья.

Потребность республики в данном оборудовании высока, и насыщение рынка наступит не ранее, чем через несколько лет производства. Работа по выпуску оборудования уже начата, подчеркнули в компании. Всего до конца 2020-го планируется реализовать более 300 систем водоподготовки в различных модификациях.

Проект был инициирован в начале года в ходе визита делегации "Ростеха" в Узбекистан и поддержан руководством республики.

Теги:
Россия, Узбекистан, вода



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Сказка наяву: Мирзиёев открыл президентскую школу в Ташкенте – фото
Большой хоккей возвращается в Ташкент - и это всерьез и надолго
Александр Малышев: хоккей в Ташкент возвращается всерьез и надолго
Как обезопасить ребенка по дороге в школу
Дети и дорога: как обеспечить безопасность

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054