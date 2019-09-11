Российская компания обеспечит Узбекистан питьевой водой

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Холдинг "Швабе" Госкорпорации "Ростех" создал в Джизакской области республики производство автоматизированных высокоэффективных систем водоподготовки. Продукция предприятия позволит в перспективе избавиться от нехватки питьевой воды в регионе.

На предприятии уже освоен выпуск систем очистки, использующих технологию окисления примесей гипохлоритом натрия. Система способна обеспечить очищенной водой 100 человек при норме потребления 250 литров в сутки на человека. В соответствии с планом развития, продуктовая линейка впоследствии будет дополнена системами, рассчитанными на снабжение от 100 до 400 человек. В Узбекистане, в частности, будет производиться система очистки производительностью 140 литров в час, которая была разработана специально для поточного производства и отличается от аналогов более низкой ценой и сниженным энергопотреблением.

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"Быстрый рост населения и изменение климата ставят перед Узбекистаном и среднеазиатскими странами вопрос дефицита питьевой воды. Системы очистки "Швабе" универсальны: они могут использоваться как в промышленности, так и в жилом секторе – в частных или многоэтажных домах. Вода на выходе полностью соответствует санитарным нормам. Наши технологии в этой сфере привлекают большое внимание не только в Средней Азии, но и в других странах мира, в частности в Китае и на Ближнем Востоке", – отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

Системы водоподготовки очищают воду от солей, органических веществ и тяжелых металлов, обеззараживают от бактерий и вирусов, а также дезактивируют радиоактивные вещества, делая воду пригодной для питья.

Потребность республики в данном оборудовании высока, и насыщение рынка наступит не ранее, чем через несколько лет производства. Работа по выпуску оборудования уже начата, подчеркнули в компании. Всего до конца 2020-го планируется реализовать более 300 систем водоподготовки в различных модификациях.

Проект был инициирован в начале года в ходе визита делегации "Ростеха" в Узбекистан и поддержан руководством республики.