Узбекистанцы получат надбавки за дальние командировки

Средства за разъездной и подвижный характер работ не облагаются налогом на доходы физических лиц.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Постановлением правительства (№743, 06.09.2019 г.) утверждено Положение о порядке выплаты надбавок, связанных с разъездным и подвижным характером работ, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Характер работ и размер надбавки за разъездной или подвижный характер работы указываются в трудовом договоре. Дополнительные средства выплачиваются тем, кто совершает регулярные служебные поездки за пределы региона, в котором располагается организация, а также работникам, постоянная работа которых протекает в пути.

Надбавка служит компенсацией повышенных расходов, связанных с оторванностью от постоянного места жительства в связи с производственной необходимостью.

Работодатель утверждает перечень профессий и должностей работников, которым положены надбавки с профсоюзным комитетом.

Размер такой компенсации не должен превышать МРОТ в расчете на месяц. Надбавки за разъездной и подвижный характер работ не облагаются налогом на доходы физических лиц.