Об изменении климата и не только: Узбекистан на сессии Совета ООН

Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет призвала спасти человечество от изменений климата, предупредив, что последствия глобального потепления будут катастрофическими.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Делегация Республики Узбекистан во главе с директором Национального центра по правам человека Акмалем Саидовым принимает участие в 42-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщает информационное агентство УзА.

Среди участников представители более 190 стран на уровне министров иностранных дел и юстиции, руководителей национальных институтов по правам человека, парламентариев, дипломатов, представителей институтов гражданского общества.

В своей речи в день открытия сессии Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет призвала спасти человечество от изменений климата, предупредив, что последствия глобального потепления будут катастрофическими.

Проблема касается всех без исключения и чревата новыми социально-экономическими потрясениями, увеличением количества вооруженных конфликтов, перемещениями населения и даже резким ростом смертности.

На 42-й сессии Совета, которая продлится до 27 сентября, обсуждаются доклады о правах человека в Йемене, Бурунди, Мьянме, Сирии, Украине, Грузии и многих других странах. Ее участники рассмотрят 90 тематических докладов, а также отчеты о ситуации в отдельных странах.

Делегация Узбекистана провела переговоры с заместителем министра иностранных дел Индии В. Сингхом, директором Бюро по правам человека Госсовета КНР Л. Гуанжином; исполнительным директором Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС М. Бутом. Были обсуждены вопросы, связанные с проведением в октябре Ташкентского семинара по правам молодежи.