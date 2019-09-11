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Военная делегация Узбекистана находится с визитом в США

Военная делегация Узбекистана находится с визитом в США

Министерство обороны РУз
Общество
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ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Военная делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем министра обороны находится с визитом в США, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В рамках встречи будут обсуждены вопросы развития двухсторонних контактов в сфере военного образования, а также дальнейших перспектив взаимодействия военных образовательных учреждений.

Посетительница на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© Sputnik / Алексей Филиппов
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В рамках визита заместитель министра обороны встретился с Президентом Университета национальной обороны США. Стороны отметили взаимную заинтересованность в налаживании сотрудничества в подготовке офицерских кадров высшего звена, а также в области проведения военных исследований.

Делегация Республики Узбекистан также ознакомилась с инфраструктурой Университета, общей системой подходов к подготовке военных кадров, а также с базовыми принципами разработки учебных программ для отдельных курсов профессионального военного образования.

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Узбекские военные также провели встречу с директором Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии (NESA), генерал-лейтенантом в отставке Томасом Вульфом. Говорили об углублении сотрудничества по вопросам проведения исследований в сфере региональной безопасности.
Визит в США продолжится до 13 сентября.

А тем временем, напомним, что узбекские военнослужащие принимают участие у учения "Центр-2019". Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

 

Теги:
Министерство обороны Узбекистана, Узбекистан, США, военные учения



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