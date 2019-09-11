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"Стипендия в 400 тысяч сумов может быть пересмотрена", — чиновник

Sputnik / Андрей Тешаев
Общество
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Для студентов, обучающихся на бюджетной основе на оценки "4" и "5", из государственного бюджета будут выделяться поощрительные премии в размере до 50 % от стипендии.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием заместителя министра высшего и среднего специального образования, начальников управлений, а также ректоров ряда университетов республики.

На встрече было объявлено, что для учащихся на контракте и на бюджете будет установлена стипендия в размере 400 тысяч сумов.

"Новая система обучения, предусматривающая как наличие стипендии, так и ее отсутствие, начнет действовать с сентября, — сказал заместителя министра высшего и среднего специального образования, — Для студентов, обучающихся на бюджетной основе на оценки "4" и "5", из государственного бюджета будут выделяться поощрительные премии в размере до 50 % от стипендии".

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Также отмечалось, что для студентов, обучающихся на контрактной основе на "4" и "5", тоже предусмотрены дополнительные выплаты в размере до 50 % (до 200 тысяч сумов), но уже за счет собственных средств вузов.

В настоящее время еще продолжает действовать система, при которой размер стипендии диверсифицирован в зависимости от оценок "3", "4", "5".

По словам ответственных лиц, студенты, обучающиеся на бюджете, будут лишаться стипендии в следующем за сданным семестре, если получат оценку "3" по предметам (30 % от общего количества изучаемых предметов).

В ходе диалога с журналистами заместитель министра высшего и среднего специального образования добавил, что, учитывая общественное мнение, установленный размер стипендии в 400 тысяч сумов может быть пересмотрен. 

Теги:
Министерство высшего и среднего специального образования, Узбекистан, Агентство информации и массовых коммуникаций



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