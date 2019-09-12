В ЦБ объяснили проблемы с банкоматами в ташкентском метро

По словам представителя ЦБ, сейчас создается централизованная система мониторинга, которая позволит удаленно контролировать каждый банкомат.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Директор Департамента платежных систем и информационных технологий Центробанка Узбекистана Дилшод Икрамов объяснил, кто несет ответственность за неработающие банкоматы в столичном метро и какие меры принимаются для устранения проблем.

"В настоящее время более 600 банкоматов работают в режиме 24/7. Также есть банкоматы, которые установлены, но еще не запущены. Проблемы с банкоматами, установленными на станциях метро, могут носить технический характер. Мы работаем над их устранением совместно с персоналом метрополитена, а также модернизируем каналы связи", — сказал Икрамов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

По его словам, для решения возникающих проблем создается централизованная система мониторинга, которая позволит удаленно контролировать каждый банкомат.

Ранее сообщалось, что в банкоматах HUMO по Узбекистану теперь можно снять деньги с международных карт Visa в национальной валюте.