В Ташкенте закрыли дело в отношении заведующей гинекологическим отделением

ГУВД Ташкента в июле возбудило уголовное дело в отношении заведующей гинекологическим отделением Центральной поликлиники "Узбекистон темир йуллари" Гулноры Усмановой. Ее подозревали в вымогательстве денег.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Уголовное дело в отношении заведующей гинекологическим отделением Центральной поликлиники "Узбекистон темир йуллари" прекращено, сообщили в пресс-службе компании.

В июле ГУВД столицы возбудило дело против 56-летней Гулноры Усмановой по факту вымогательства 400 долларов США у Нихолы А. за проведение хирургической операции.

По данным "Узбекистон темир йуллари", следственное отделение ГУВД Мирабадского района закрыло дело по причине отсутствия события и признаков состава каких-либо преступлений в деяниях Усмановой. Прокуратура района признала это решение обоснованным.

Вопрос компенсации морального вреда в результате необоснованного уголовного преследования и распространения сведений, порочащих честь и достоинство заведующей отделением и деловую репутацию поликлиники, будет решен согласно законодательству, заявили в компании.