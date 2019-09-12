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В Ташкенте временно закрыли часть улицы Амира Темура

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Участок закрыли по причине строительства Юнусабадской линии метро.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Часть улицы Амира Темура в Ташкенте временно закрыли для транспорта. Как сообщили в пресс-службе столичного хокимията, в связи со вторым этапом строительства Юнусабадской линии метро.

Автомобили могут проехать в обе стороны по одной стороне дороги. Закрытый участок будет недоступен до 1 декабря. 

В хокимияте извинились перед горожанами за неудобства.

В Ташкенте временно закрыли часть улицы Амира Темура
Пресс-служба хокимията Ташкента
В Ташкенте временно закрыли часть улицы Амира Темура

В конце июля "Узбекистон темир йуллари" сообщала, что специалисты приступили к бурению нового тоннеля Юнусабадской ветки протяженностью 1,5 километра. 

На объекте круглосуточно работают более 180 квалифицированных инженеров и специалистов, задействовано около 40 видов современной спецтехники и других механизмов.

Данный проект, разработанный специалистами ООО Toshkent Metroproekt, планируется завершить до конца 2019 года. Общая стоимость проекта — 124,8 миллиона долларов США.

Sputnik
Планы развития ташкенского метро
Теги:
Хокимият Ташкента, улица, Ташкент, транспорт



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