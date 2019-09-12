ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Часть улицы Амира Темура в Ташкенте временно закрыли для транспорта. Как сообщили в пресс-службе столичного хокимията, в связи со вторым этапом строительства Юнусабадской линии метро.

Автомобили могут проехать в обе стороны по одной стороне дороги. Закрытый участок будет недоступен до 1 декабря.

В хокимияте извинились перед горожанами за неудобства.

Пресс-служба хокимията Ташкента В Ташкенте временно закрыли часть улицы Амира Темура

В конце июля "Узбекистон темир йуллари" сообщала, что специалисты приступили к бурению нового тоннеля Юнусабадской ветки протяженностью 1,5 километра.

На объекте круглосуточно работают более 180 квалифицированных инженеров и специалистов, задействовано около 40 видов современной спецтехники и других механизмов.

Данный проект, разработанный специалистами ООО Toshkent Metroproekt, планируется завершить до конца 2019 года. Общая стоимость проекта — 124,8 миллиона долларов США.