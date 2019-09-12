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Миллион узбекских роз: в Москве прошла выставка цветов

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Флористы со всего мира обсудили новые тренды в развитии селекции, флористики и ландшафтного дизайна. Говорили о методах производства и продажи цветов и растений, разработки технологий и материалов для цветоводства.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве прошла международная выставка "Цветы Экспо", сообщает Посольство Узбекистана в России на своей странице в Facebook.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Более 430 компаний из 30 стран презентовали на выставке свой благоухающий ассортимент – цветы разных сортов, посадочный материал, семена.

В повестку выставки вошли также семинары, конференции, презентации, мастер-классы с участием опытных цветоводов со всех уголков мира. Специалисты обсудили новые тренды в развитии селекции, флористики и ландшафтного дизайна. Говорили о методах производства и продажи цветов и растений, разработки технологий и материалов для цветоводства.

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Узбекистан впервые принял участие в данном форуме. Страну на выставке представила компания "Gulshan", которая при содействии Посольства Узбекистана в России организовала стенд под названием "Розы из Узбекистана".

Теги:
ВДНХ, цветы, Узбекистан, Россия



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