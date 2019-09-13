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Маляры выравнивают стены

Минобр напомнил хокимам об ответственности за ремонт школ

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Хокимияты Ташкента и областей должны принимать меры по оперативному и эффективному решению проблем в школах.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Министерстве народного образования Узбекистана напомнили хокимам, что те несут персональную ответственность за ремонт и оснащение школ в регионах.

Хокимияты должны осуществлять функции заказчика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту учреждений, благоустройству территорий, поддержанию в надлежащем состоянии инфраструктуры, в том числе дорог и тротуаров.

© Sputnik / Владимир Горовых
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Также в поле их ответственности — обеспечение бесперебойного снабжения школ электроэнергией, природным газом, питьевой водой. За установку камер видеонаблюдения, систем противопожарной сигнализации, устройств, фиксирующих нарушения на подъездных дорогах, тоже отвечают хокимияты.

Эти и другие обязанности предусмотрены указом главы республики "О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием".

Ранее в Министерстве народного образования рассказали, что в 2019 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение 506 школ по адресной программе потратят 975 миллиардов сумов

Из них 128,97 миллиарда сумов направят на строительство 22 новых учреждений. На реконструкцию отведено 453,49 миллиарда сумов, на капремонт — 252,5 миллиарда сумов.

Теги:
ремонт, Образование, школы, хокимият, хоким, Министерство народного образования Узбекистана



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