Минобр напомнил хокимам об ответственности за ремонт школ

Хокимияты Ташкента и областей должны принимать меры по оперативному и эффективному решению проблем в школах.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Министерстве народного образования Узбекистана напомнили хокимам, что те несут персональную ответственность за ремонт и оснащение школ в регионах.

Хокимияты должны осуществлять функции заказчика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту учреждений, благоустройству территорий, поддержанию в надлежащем состоянии инфраструктуры, в том числе дорог и тротуаров.

Также в поле их ответственности — обеспечение бесперебойного снабжения школ электроэнергией, природным газом, питьевой водой. За установку камер видеонаблюдения, систем противопожарной сигнализации, устройств, фиксирующих нарушения на подъездных дорогах, тоже отвечают хокимияты.

Эти и другие обязанности предусмотрены указом главы республики "О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием".

Ранее в Министерстве народного образования рассказали, что в 2019 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение 506 школ по адресной программе потратят 975 миллиардов сумов.

Из них 128,97 миллиарда сумов направят на строительство 22 новых учреждений. На реконструкцию отведено 453,49 миллиарда сумов, на капремонт — 252,5 миллиарда сумов.