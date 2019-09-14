На конференции МАГАТЭ расскажут про АЭС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Минэнерго Узбекистана, "Узатом" и "Росатом" проведут семинар по развитию атомной энергетики в республике на 63-й ежегодной сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Мероприятие пройдет 16-19 сентября. Делегацию Узбекистана возглавит советник премьер-министра, министр энергетики Алишер Султанов.

Международный семинар, посвященный вопросам развития атомной энергетики в стране, состоится впервые.

Султанов выступит с докладом и встретится с главой МАГАТЭ Корнелом Феруцэ, генеральным директором Всемирной ядерной ассоциации Агнетой Райзинг, руководителем Агентства ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития Вильямом Магвудом, главами финансовых институтов и атомных агентств отдельных стран.

В начале сентября прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял журналистам, что корпорация до конца 2019 года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС и в начале 2020 года начать работы на площадке по строительству станции.