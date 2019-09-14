19:10 14 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Макет АЭС

На конференции МАГАТЭ расскажут про АЭС в Узбекистане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (50)
1 0 0

В Вене 16-19 сентября пройдет ежегодная сессия генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Минэнерго Узбекистана, "Узатом" и "Росатом" проведут семинар по развитию атомной энергетики в республике на 63-й ежегодной сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Мероприятие пройдет 16-19 сентября. Делегацию Узбекистана возглавит советник премьер-министра, министр энергетики Алишер Султанов.

Площадка будущей АЭС в Узбекистане
© Пресс-служба агентства "Узатом"
В МАГАТЭ сочли площадку для АЭС в Узбекистане почти идеальной
Международный семинар, посвященный вопросам развития атомной энергетики в стране, состоится впервые.

Султанов выступит с докладом и встретится с главой МАГАТЭ Корнелом Феруцэ, генеральным директором Всемирной ядерной ассоциации Агнетой Райзинг, руководителем Агентства ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития Вильямом Магвудом, главами финансовых институтов и атомных агентств отдельных стран.

В начале сентября прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял журналистам, что корпорация до конца 2019 года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС и в начале 2020 года начать работы на площадке по строительству станции.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (50)
Теги:
Росатом, Узатом, Вена, Австрия, Узбекистан, МАГАТЭ, АЭС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фестиваль ремесленников в Коканде - лучшие фото
"Он – наша гордость": родные рассказали о боксере Ахмадалиеве – видео
Цена знаний: сколько стоит учеба в вузах Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054