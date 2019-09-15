Госкомэкологии запустил телефоны "горячей линии"

Проведена реорганизацию внутренней работы по приёму обращений и жалоб. Телефоны "горячей линии" будут работать в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных дней. Звонки принимаются из всех городов и областей, независимо от места и времени происшествия, по всей территории республики.
Теперь граждане могут обратиться с обращением и жалобой на нарушения природоохранного законодательства.
К примеру, они могут сообщить о незаконной вырубке деревьев, размещении бытовых отходов в неположенных местах или незаконном рыболовстве и охоте.