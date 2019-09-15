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Госкомэкологии запустил телефоны "горячей линии"

© Flickr/ Esparta Palma
Общество
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Проведена реорганизацию внутренней работы по приёму обращений и жалоб. Телефоны "горячей линии" будут работать в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных дней.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Государственный комитет по экологии запустил телефоны "горячей линии", сообщает портал Кабинета министров. 

© Институт повышения квалификации государственных и муниципальных служащих
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Проведена реорганизацию внутренней работы по приёму обращений и жалоб. Телефоны "горячей линии" будут работать в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных дней. Звонки принимаются из всех городов и областей, независимо от места и времени происшествия, по всей территории республики.

Теперь граждане могут обратиться с обращением и жалобой на нарушения природоохранного законодательства.

К примеру, они могут сообщить о незаконной вырубке деревьев, размещении бытовых отходов в неположенных местах или незаконном рыболовстве и охоте.




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