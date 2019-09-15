Собравшие чудо-трактор Кулибины из Бухары просят помощи у Алишера Усманова

Один полноценно действующие образец уже бороздит просторы Бухарской области на радость местным фермерам, Однако, чтобы внедрить полезную разработку в промышленное производство требуются спонсоры и конвейерные линии.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Два жителя бухарского села собрали инновационный трактор, превосходящий по производительности все существующие аналоги. Теперь они просят бизнесмена Алишера Усманова помочь им в реализации бизнес-проекта, чтобы наладить промышленное производство сельхозмашины.

Отец и сын Шахоб Корёгдиев и Шухрат Сувонов из Джандарского района Бухарской области уже прославились среди односельчан, которые их называют узбекскими Кулибиными. Теперь изобретатели ищут спонсоров, чтобы из диковинного, но единичного экземпляра превратить свое творение в продукт массового производства. Например, надеются на поддержку Алишера Усманова, которые не раз заявлял, что всегда готов поддержать земляков в том или ином полезном начинании.

В течение десяти лет во дворе собственного дома Шахоб и Шухрат работали над создание сельскохозяйственной машиной, которая бы имела преимущества перед более дорогими, но ограниченными по функционалу конкурентами. Для этого они купили и разобрали на детали пять старых машин, послуживших основой для их будущего трактора, и сегодня гордятся своими достижениями.

Экономичнее и дешевле

Трактор, который они назвали “Шухрат”, - гибридный. Он работает одновременно и на дизеле, и на метане. Благодаря этому удалось добиться экономичности: чтобы вспахать один гектар земли на глубину 35-40 сантиметром ему понадобится лишь пять литров жидкого топлива и 20 кубов газа.

“По сравнению, скажем, с “Кейсом”, который потребляет на том же участке 50 литров топлива, он экономичнее почти в десять раз. При этом весит всего 3 тонны 840 килограммов - в пять раз легче того же “Магнума”, — объясняет 24-летний Шухрат Сувонов.

"Наша бухарская земля – специфическая: в ней много соли. Зарубежная техника тяжелая и прессует почву. Наш же трактор легкий и поэтому лучше подходит для местных полей", – пояснил глава семьи Шахоб Корёгдиев.

Живя в сельской местности, они не понаслышке знают трудности дехкан, связанные с нехваткой сельхозтехники. Их машина, считают они, могла бы решить эту проблему. По словам “кулибиных”, стоимость одного экземпляра не превышает 450 миллионов сумов (почти 48 тысяч долларов), когда зарубежный аналог с подобной функциональной производительностью стоит дороже 600 миллионов (без малого 64 тысячи долларов).

Преимущества трактора уже оценили односельчане изобретателей. На сегодняшний день он вспахал уже более одной тысячи гектаров местных полей. Фермеры признаются, что подобная техника была бы очень кстати в регионе с такой сложной и капризной почвой. А учитывая себестоимость и экономичность машины, дехканам удалось бы прилично сэкономить на полевых работах.

Всех технических секретов изобретатели не раскрывают - коммерческая тайна как-никак. Известно лишь, что двигатель стоит от "Ниссана", ходовая - от разных советских автомобилей, а кузов и вовсе кроили по собственному дизайну. Производительность, заверяют изобретатели, можно еще увеличить, если поставить новые детали, вместо подержанных механизмов.

“Если поставить его производство на поток, сколько можно будет сэкономить? Если бы была возможность, мы бы им всем помогли», – продолжает Корёгдиев.

Готовы на любые предложения

Сельчане уже зарегистрировали свою разработку в Узбекском агентстве по интеллектуальной собственности. В ближайшее время получат патент. Участие в нескольких бизнес-форумах показало высокий спрос на их продукт — фермеры с разных уголков страны выражают желание купить машину. Однако на производство такого количества продукции нужны финансы.

“Договора на поставку трактора готовы подписать порядка пятисот фермеров. Были бы инвестиции, уже бы приступили к делу. Приезжал как-то представитель ТТЗ, но сказал, что нужна производственная линия. Как я понял, они там занимаются только сборкой”, — рассказывает Корёгдиев.

Конкретных предложений от местных инвесторов пока не поступало. Сегодня бухарские инженеры-любители готовы рассмотреть любые выгодные предложения, которые помогли бы им приступить к реализации новых проектов.

“Я читал интервью Алишера Усманова, где он говорил, что готов поддержать молодых изобретателей в Узбекистане с их инновационными проектами. Думаю, это как раз тот случай. Я надеюсь, что он услышит нас и поможет реализовать наши идеи. Главная наша цель, чтобы эта машина вышла в производство и облегчила жизнь дехкан", — заключил Шухрат Сувонов.

А пока машина колесит по полям Джандарского района, разгоняясь до 60 километров в час, не даром спидометр размечен до "сотни". Впрочем, главное достоинство техники - экономность, простату в управлении и экономичность, местные фермеры оценили сполна, осталось дождаться, что новинку заприметили инвесторы.