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Хокимият объявил о грядущей реконструкции парка Абдуллы Кадыри

Хокимият объявил о грядущей реконструкции парка Абдуллы Кадыри

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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На территории 16,5 га разместится новый памятник великому писателю, появятся школа им. А. Кадыри и библиотека, будут построены гостиница и многочисленные чайханы.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Ташкентский хокимият на своем Telegram-канале пригласил представителей бизнеса к реализации инвестиционного проекта по реконструкции парка им. Абдуллы Кадыри.

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Парк, говорится в сообщении столичной администрации, примет неповторимый облик и будет отражением эпохи романа "Минувшие дни". На территории 16,5 га разместится новый памятник великому писателю, появятся школа им. А. Кадыри и библиотека, будут построены гостиница и многочисленные чайханы, возникнут торговые ряды, мастерские ремесленников и многое другое. Всего парк будет поделен на 14 проектов.

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По замыслу архитекторов, парк станет своеобразным продолжением старогородской части столицы и составит единый архитектурный ансамбль с базаром Чорсу, строящимся Центром исламской цивилизации и комплексом Хазрати Имам.




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