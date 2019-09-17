Посланник ООН по дорожной безопасности изучит обстановку в Ташкенте

В планах специалиста проведение встреч с официальными лицами Узбекистана, представителями частного сектора, гражданского общества и молодежью.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Специальный посланник ООН по дорожной безопасности Жан Тодт посетит Узбекистан 17—19 сентября 2019 года, сообщает сайт представительства ООН в Узбекистане.

Он намерен провести встречи с официальными лицами Узбекистана, представителями частного сектора, гражданского общества и молодежью.

В частности, Жан Тодт планирует озвучить обязательство ООН по поддержке правительства в улучшении показателей безопасности дорожного движения в стране, поощрить Узбекистан к присоединению и успешному осуществлению семи основных конвенций ООН по безопасности дорожного движения. Кроме того будет презентован Целевой фонд безопасности дорожного движения ООН, направленного на поддержку усилий государств-членов в этой области.

В офисе Общенационального движения "Юксалиш" пройдут встречи спецпосланника с представителями ННО, фирм, предоставляющих услуги такси, и молодежью.

Для сведения: в рамках мандата г-н Тодт призван преодолеть одну из глобальных проблем развития, которая ежегодно уносит жизни 1,35 миллиона человек во всем мире и причиняет разного рода серьезные травмы 50 миллионов человек. Дорожно-транспортный травматизм — основная причина смертности среди детей и молодежи. Он приводит к значительным социальным и экономическим последствиям. В большинстве стран экономический ущерб достигает 5 % ВВП.

В качестве специального посланника г-н Тодт посещает государства-члены ООН и участвует в диалоге на высоком уровне с заинтересованными сторонами по всему миру с целью мобилизации устойчивой политической приверженности вопросов безопасности дорожного движения, а также поощрения более активных действий и соответствующего финансирования этого вопроса.