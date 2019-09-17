Обмен опытом на уровне металла: "Узатом" посетил "Силовые машины"

В рамках визита делегация Узатом посетила Ленинградский металлический завод, где производятся турбины и вспомогательное оборудование для гидравлических, тепловых и атомных электростанций.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Делегация Агентства "Узатом" провела ряд переговоров по налаживанию сотрудничества со специалистами ПАО "Силовые машины" г. Санкт-Петербург (Россия), сообщает пресс-служба Минэнерго.

Вместе с тем представители агентства ознакомились с ходом производства оборудования для атомной электростанции.

В рамках визита делегация посетила Ленинградский металлический завод, где производятся турбины и вспомогательное оборудование для гидравлических, тепловых и атомных электростанций.

Ознакомились также с производственными мощностями совместного с Японией предприятия по производству трансформаторов "Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы".

В ходе встречи представители предприятия "Силовые машины" рассказали о производимой продукции и рынках сбыта как для внутреннего рынка Российской Федерации, так и для стран ближнего и дальнего зарубежья.