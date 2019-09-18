Мечты против реальности: кем узбекистанцы хотели стать в детстве

Результаты опроса показали, что 34% респондентов отчасти довольны своей работой, отчасти нет, еще 28% — скорее не довольны.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники компании HeadHunter провели опрос среди узбекистанцев и узнали, кем те хотели стать в детстве и насколько их желания воплотились в реальность.

Из 550 респондентов большинство мечтали о профессиях актера (6,41%), адвоката, бизнесмена (по 5,9%), врача (5,13% соискателей). Также узбекистанцы хотели быть дипломатами, летчиками, психологами и даже агентами 007.

В реальности же 6,78% опрошенных стали работать бухгалтерами, инженерами (6,28%), учителями (порядка 6%), поварами, менеджерами по продажам (5,78%), бизнес-тренерами (5,28%). Еще в топ профессий попали актеры, воспитатели, логисты, механики и офис-менеджеры.

При этом 34% респондентов отчасти довольны своей работой, отчасти нет, еще 28% — скорее не довольны, а 21% и 16% участников — абсолютно довольны и скорее довольны.

Большинство респондентов (7,07%) готовы поменять работу и стать предпринимателями. Также в списке желаемых профессий — адвокат, актер, механик, программист, разработчик, психолог, стюардесса.

Опрос проводился с 1 августа по 15 сентября 2019 года.