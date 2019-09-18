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Хвост самолета узбекских авиалиний

Международный аэропорт Самарканда закроют на реконструкцию

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Согласно плану работ, в 2019–2020 годах в аэропорту построят еще один терминал, обновят взлетно-посадочную полосу, расширят самолетную стоянку, модернизируют радиолокационные системы.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Международный аэропорт Самарканда будет временно закрыт с 15 октября в связи с прокладкой новой асфальтовой дороги, сообщает местный новостной сайт Zarnews.uz.

Реконструкция аэропорта Самарканда
© Пресс-служба Комитета по автомобильным дорогам при Минтрансе Узбекистана
В международном аэропорту Самарканда началась реконструкция

Согласно плану реконструкции, в 2019–2020 годах в аэропорту построят еще один терминал, обновят взлетно-посадочную полосу, расширят самолетную стоянку, модернизируют радиолокационные системы.

После реконструкции аэропорт сможет обслуживать до 600 пассажиров в час. Новый терминал позволит увеличить количество рейсов до 20 в день.

Напомним, в августе аэропорт Самарканда открыли после ремонта участков искусственной взлетно-посадочной полосы. Полную реконструкцию аэрогавани планируется завершить до весны 2022 года – в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде.

Теги:
Узбекистан, Самарканд, аэропорт



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