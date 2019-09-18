Хоким без хокимията: глава Алмазарского района о выборах, дворах и свадьбах

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik, Дильшода Рахматова. То, что глава Алмазарского района Ташкента Бахтиёр Рахмонов не любитель офисной работы, мне стало понятно сразу, когда вместо кабинета меня пригласили в один из дворов. Пройдя через продуктовый магазин и ряды женщин, продающих лепешки, мы подходим к рабочему месту хокима: рядом с многоэтажкой стоят два стула и стол. Уловив мой удивленный взгляд, пресс-секретарь главы администрации пояснила, что из-за строительства на месте хокимията парка Победы временно приходится работать "на природе" — новый административный корпус еще не достроили.
"Старыми на выборах будут только урны"
Глава района – человек деловой, не любящий долгих разговоров впустую: с ходу со мной познакомившись, он практически сразу переходит к совещанию. С отчетом выступают все представители служб, от которых зависит жизнедеятельность района.
Рахмонов подчеркнул, что отбор кандидатов на должность депутатов должен проводиться тщательно.
"Если парламентарий не готов участвовать в реализации реформ президента, то такой депутат нам не нужен. Запомните: старым теперь может быть только избирательная урна, а все остальное, даже подход к организации голосования, будет только новым", — подчеркнул районный хоким.
Пиала идет по кругу: возрождение фарфоровой славы
После совещания отправляемся по объектам. Первый на очереди Ташкентский фарфоровый завод, который будет восстановлен из руин и уже в октябре начнет свою работу.
На рубеже XIX-XX веков фарфоровые изделия, расписанные в восточном стиле, выпускали фабрики Гарднера и Дулевского, мануфактуры Храпуновых, Корниловых, Батениных. В 1953 году открылся завод в Ташкенте. Для обучения местных специалистов приехали ведущие мастера из России и Беларуси. Узбекский фарфор всегда был самобытным, неповторимым и пользовался популярностью во всем Союзе.
В 1991 году предприятие приватизировали, а затем и вовсе закрыли из-за нерентабельности. Свой второй день рождения легендарный завод планирует отметить 1 октября. Более 350 мастеров ежегодно будут выпускать свыше 30 миллионов единиц продукции. Сырье намерены использовать местное: каолином – белой фарфоровой глиной для посуды — обеспечит Сурхандарьинская область.
На передовой реформ
Алмазарский район — один из самых больших по площади в Ташкенте, в нем проживает боле трехсот тысяч человек. С 1970 года он носил имя генерала Сабира Рахимова, а нынешнее название получил в 2010-м.
Новые дома и свадьба рецидивиста
Бахтиёр Рахмонов занимает должность хокима чуть больше года. Он признается, что на первых порах было нелегко найти общий язык с населением. "Даже не здоровались поначалу", — вспоминает глава района.
Все изменилось в 2018 году, когда алмазарская махалля Иброхим ота из самой криминализованной и запущенной превратилась в современный и безопасный квартал, удобный для жизни. После того как там возвели семь многоквартирных домов и благоустроили всю территорию, преступность почти сошла на нет.
"Вот таких и женили, музыка играла, дастархан накрыли, все было, как положено, и без расточительства", — заметил Рахмонов.
Он так же вспомнил, как в районе сыграли свадьбу одному рецидивисту.
"Человек всю свою жизнь занимался воровством, много лет в тюрьме провел. Но когда президент сказал нам, идите и с такими гражданами тоже работайте, то мы собрали их, попытались выяснить, кто что умеет, кого где можно трудоустроить после освобождения из мест заключения. Интересуюсь у одного, что он умеет? Говорит: "Ничего". "Почему ты не женишься?", — спрашиваю. А он злорадно отвечает: "А кто сыграет эту свадьбу? Ты что ли?". Ну я и ответил: мол, почему бы и нет", — вспоминает глава района.
Чиновник добавил, что теперь этот человек обзавелся семьей, нашел работу и начал новую жизнь.
"Будет работа — будет всё"
Пока хоким отвечает на один из бесчисленных телефонных звонков, подхожу к маме с дочкой в одном из дворов. "Как вам перемены в районе?" — спрашиваю.
"Нашу махаллю не узнать. Главное, что все рядом, и с детьми не надо ехать далеко, чтобы в сад или школу водить", — признается женщина. Ее дочь, девочка лет семи, тут же добавляет, показывая на детские площадки: "Лишь бы дети ничего не ломали".
Строятся и новые объекты. Так на территории Алмазара, помимо фарфорового завода, в этом году должна открыться школа им. Абдуллы Кадыри. В 2020-м примет первых посетителей новый парк Победы, а также откроет свои двери Центр исламской цивилизации — объекты республиканского масштаба и значения.
Планов, признается хоким района, громадьё.
"Нам нужны новые дома, хорошие дороги, а главное – рабочие места. Мы восстанавливаем закрытые заводы, создаем новые производства, поддерживаем предпринимателей. Будет работа — будут налоговые поступления в казну, а значит, и средства для развития инфраструктуры, для обновления детсадов и школ, которые сегодня одни из самых красивых в городе", – не без гордости заметил Бахтиёр Рахмонов.
Наш разговор прерывает очередной звонок: главу района вызывают на селекторное совещание у президента страны. Видимо, задач и планов у хокима станет еще больше.