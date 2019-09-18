Хоким без хокимията: глава Алмазарского района о выборах, дворах и свадьбах

Руководитель одного из самых больших районов Ташкента работает прямо под открытым небом в ожидании открытия нового здания администрации. Корреспондент Sputnik Узбекистан провела один рабочий день с хокимом, расспросив о наиболее острых проблемах и реализуемых планах.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik, Дильшода Рахматова. То, что глава Алмазарского района Ташкента Бахтиёр Рахмонов не любитель офисной работы, мне стало понятно сразу, когда вместо кабинета меня пригласили в один из дворов. Пройдя через продуктовый магазин и ряды женщин, продающих лепешки, мы подходим к рабочему месту хокима: рядом с многоэтажкой стоят два стула и стол. Уловив мой удивленный взгляд, пресс-секретарь главы администрации пояснила, что из-за строительства на месте хокимията парка Победы временно приходится работать "на природе" — новый административный корпус еще не достроили.

Хаким Алмазарского района Бахтиёр Рахмонов и руководители секторов

"Старыми на выборах будут только урны"

Разумеется, у хокима есть свой кабинет, арендуемый в одном из колледжей, но там Бахтиёр Рахмонов практически не бывает: специфика работы такова, что засиживаться не приходится.

Глава района – человек деловой, не любящий долгих разговоров впустую: с ходу со мной познакомившись, он практически сразу переходит к совещанию. С отчетом выступают все представители служб, от которых зависит жизнедеятельность района.

Бахтиёру Рахмонову докладывают, как ведется благоустройство в махаллях и ремонт детских садов и школ. Помимо хозяйственно-бытовых вопросов, хоким интересуется подготовкой всех 106 избирательных участков – не за горами выборы в парламент республики. Речь идет и об административных вопросах, и о технических – вплоть до обеспечения стабильным электричеством и Интернетом.

Рахмонов подчеркнул, что отбор кандидатов на должность депутатов должен проводиться тщательно.

"Если парламентарий не готов участвовать в реализации реформ президента, то такой депутат нам не нужен. Запомните: старым теперь может быть только избирательная урна, а все остальное, даже подход к организации голосования, будет только новым", — подчеркнул районный хоким.

Пиала идет по кругу: возрождение фарфоровой славы

После совещания отправляемся по объектам. Первый на очереди Ташкентский фарфоровый завод, который будет восстановлен из руин и уже в октябре начнет свою работу.

В узбекских семьях есть добрая традиция – сервировать столы для гостей фарфоровой посудой с фирменным узором в знак особого уважения. Местный фарфор расписан традиционными цветами и орнаментами и чем-то напоминает русскую гжель. Если перевернуть пиалу, блюдо, вазу или чайник, то можно увидеть на дне красный силуэт Анко, что переводится с фарси как "сказочная птица". Это клеймо использовал для своей продукции Ташкентский фарфоровый завод, слава о котором разнеслась далеко за пределы Узбекской ССР.

На рубеже XIX-XX веков фарфоровые изделия, расписанные в восточном стиле, выпускали фабрики Гарднера и Дулевского, мануфактуры Храпуновых, Корниловых, Батениных. В 1953 году открылся завод в Ташкенте. Для обучения местных специалистов приехали ведущие мастера из России и Беларуси. Узбекский фарфор всегда был самобытным, неповторимым и пользовался популярностью во всем Союзе.

В 1991 году предприятие приватизировали, а затем и вовсе закрыли из-за нерентабельности. Свой второй день рождения легендарный завод планирует отметить 1 октября. Более 350 мастеров ежегодно будут выпускать свыше 30 миллионов единиц продукции. Сырье намерены использовать местное: каолином – белой фарфоровой глиной для посуды — обеспечит Сурхандарьинская область.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. В Алмазарском районе Ташкента планируется восстановить знаменитый фарфоровый завод

На передовой реформ

Пока в цехах завершаются отделочные и пусконаладочные работы, профиль предприятия еще с улицы выдает эффектный фарфоровый сервиз размером с небольшой фонтан. Как говорится, "пиала идет по кругу" — традиции возрождаются.

Алмазарский район — один из самых больших по площади в Ташкенте, в нем проживает боле трехсот тысяч человек. С 1970 года он носил имя генерала Сабира Рахимова, а нынешнее название получил в 2010-м.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Детская площадка в одном из дворов Алмазарского района Ташкента

Новые дома и свадьба рецидивиста

Примечательно, что многие современные начинания "обкатываются" именно в этом районе столицы. Здесь впервые появился свой деловой центр "Алмазар Сити". Кроме того, именно в Алмазаре стартовала реализация пяти инициатив президента: к примеру, в 18 махаллях района создаются новые библиотеки, развивается инфраструктура, расширяется уличная сеть. В каждой махалле есть своя спортивная и игровые площадки, даже заборы теперь отвечают европейским стандартам. Но статус "пионера" налагает и двойную ответственность, так что почивать на лаврах хокиму и его подчиненным не приходится, учитывая регулярные рейды главы государства.

Бахтиёр Рахмонов занимает должность хокима чуть больше года. Он признается, что на первых порах было нелегко найти общий язык с населением. "Даже не здоровались поначалу", — вспоминает глава района.

Все изменилось в 2018 году, когда алмазарская махалля Иброхим ота из самой криминализованной и запущенной превратилась в современный и безопасный квартал, удобный для жизни. После того как там возвели семь многоквартирных домов и благоустроили всю территорию, преступность почти сошла на нет.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Детский сад в Алмазарском районе Ташкента

Но жилищный вопрос не единственный, хоть и наиболее острый. В районе достаточно много семей, нуждающихся в материальной поддержке. Особое внимание уделено молодежи. Администрация района помогла в организации почти сотни свадеб, а молодые получили в подарок от города наборы мебели. Хоким заметил, что очень много пар зачастую не могут заключить союз как раз по финансовым причинам.

"Вот таких и женили, музыка играла, дастархан накрыли, все было, как положено, и без расточительства", — заметил Рахмонов.

Он так же вспомнил, как в районе сыграли свадьбу одному рецидивисту.

"Человек всю свою жизнь занимался воровством, много лет в тюрьме провел. Но когда президент сказал нам, идите и с такими гражданами тоже работайте, то мы собрали их, попытались выяснить, кто что умеет, кого где можно трудоустроить после освобождения из мест заключения. Интересуюсь у одного, что он умеет? Говорит: "Ничего". "Почему ты не женишься?", — спрашиваю. А он злорадно отвечает: "А кто сыграет эту свадьбу? Ты что ли?". Ну я и ответил: мол, почему бы и нет", — вспоминает глава района.

Чиновник добавил, что теперь этот человек обзавелся семьей, нашел работу и начал новую жизнь.

"Будет работа — будет всё"

Почти треть махаллей Алмазарского района – 18 из 56 — вовлечена в реализацию пяти приоритетных направлений президента, а две махалли — в республиканскую программу по благоустройству "Обод махалля". Именно поэтому сегодня район напоминает одну большую стройплощадку: ремонтируются обветшалые многоэтажки, обновляются коммуникации, расширяются дороги, устанавливаются новые детские площадки.

Пока хоким отвечает на один из бесчисленных телефонных звонков, подхожу к маме с дочкой в одном из дворов. "Как вам перемены в районе?" — спрашиваю.

"Нашу махаллю не узнать. Главное, что все рядом, и с детьми не надо ехать далеко, чтобы в сад или школу водить", — признается женщина. Ее дочь, девочка лет семи, тут же добавляет, показывая на детские площадки: "Лишь бы дети ничего не ломали".

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Строительство Центра исламской цивилизации в Алмазарском районе Ташкента

Строятся и новые объекты. Так на территории Алмазара, помимо фарфорового завода, в этом году должна открыться школа им. Абдуллы Кадыри. В 2020-м примет первых посетителей новый парк Победы, а также откроет свои двери Центр исламской цивилизации — объекты республиканского масштаба и значения.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Строительство школы им. А. Кадыри в Алмазарском районе Ташкента

Планов, признается хоким района, громадьё.

"Нам нужны новые дома, хорошие дороги, а главное – рабочие места. Мы восстанавливаем закрытые заводы, создаем новые производства, поддерживаем предпринимателей. Будет работа — будут налоговые поступления в казну, а значит, и средства для развития инфраструктуры, для обновления детсадов и школ, которые сегодня одни из самых красивых в городе", – не без гордости заметил Бахтиёр Рахмонов.

Наш разговор прерывает очередной звонок: главу района вызывают на селекторное совещание у президента страны. Видимо, задач и планов у хокима станет еще больше.