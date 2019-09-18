UzAuto сообщила о начале продаж в беспроцентную рассрочку

Chevrolet Malibu Turbo 1.5 и Tracker можно будет взять в беспроцентную рассрочку, заплатив 50% от стоимости и внося остаток в течение двух лет.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. UzAuto Motors предложила приобрести некоторые модели Chevrolet на особых условиях, сообщает пресс-служба компании.

Модели Chevrolet Malibu Turbo 1.5 и Chevrolet Tracker теперь предоставляются также на условиях беспроцентной рассрочки. Для этого необходимо сразу оплатить 50% от стоимости авто, а оставшуюся сумму нужно внести в течение двух лет.

В компании отметили, что никаких ограничений на досрочное погашение задолженности нет. Для получения рассрочки необходимо застраховать залоговый автомобиль. Такая система будет действовать до конца сентября.