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Компания GM Uzbekistan представила новую Malibu Turbo в эксклюзивном цвете

UzAuto сообщила о начале продаж в беспроцентную рассрочку

© GM Uzbekistan
Общество
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Chevrolet Malibu Turbo 1.5 и Tracker можно будет взять в беспроцентную рассрочку, заплатив 50% от стоимости и внося остаток в течение двух лет.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. UzAuto Motors предложила приобрести некоторые модели Chevrolet на особых условиях, сообщает пресс-служба компании.

Стенд компании UzAuto
© UzAuto
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Модели Chevrolet Malibu Turbo 1.5 и Chevrolet Tracker теперь предоставляются также на условиях беспроцентной рассрочки. Для этого необходимо сразу оплатить 50% от стоимости авто, а оставшуюся сумму нужно внести в течение двух лет. 

В компании отметили, что никаких ограничений на досрочное погашение задолженности нет. Для получения рассрочки необходимо застраховать залоговый автомобиль. Такая система будет действовать до конца сентября.

Теги:
Цена, автомобилисты, автомобили, автомобиль, льгота, UzAuto Motors, автокредит, Кредит



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