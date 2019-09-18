Безработным узбекистанцам впервые выделили субсидии

Средний уровень безработицы по стране составляет 9,1 %, однако этот показатель в регионах выше, в этой связи именно в отдаленной местности необходимо усилить работу по созданию рабочих мест, - отметили на встрече в парламенте.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса поговорили о совершенствовании системы трудоустройства населения зарубежом, сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Депутаты отмечали, что за 8 месяцев этого года было намечено создание 173,6 тысяч рабочих мест, по факту же создано более 213 тысяч. То есть прогноз перевыполнен на 122 %.

Уровень безработицы по стране составляет 9,1 процента, данный показатель в регионах выше, в частности, в Республике Каракалпакстан (9,3 процента), Андижанской области (9,3 процента), Кашкадарьинской области (9,4 процента), Джизакской области (9,3 процента), Самаркандской области (9,3 процента), Ферганской области (9,4 процента). Вм этой связи парламентарии подчеркнули, что работу по обеспечению занятости и созданию рабочих мест необходимо усиливать в отдаленной местности.

Кроме этого, озвучили в рамках встречи, в этом году впервые на рынке труда внедрен порядок предоставления субсидий и грантов.

В настоящее время работодателям, безработным гражданам, социально нуждающимся слоям населения и владельцам приусадебных земель выделены субсидии на общую сумму 6,3 млрд. сум. В результате, обеспечены занятостью 6 тысяч 346 безработных граждан, за счет 250 млн. сум грантовых средств 246 безработных граждан обучены профессии.