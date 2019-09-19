Поддержка на уровне: Минюст объявил размеры пособий для малообеспеченных

Установлены размеры пособий семьям с детьми до 14 лет, по уходу за ребенком до достижения им двухлетнего возраста и материальной помощи малообеспеченным семьям.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. По сообщению официального Телеграм-канала министерства юстиции, с 1 января 2019 года установлены размеры пособий семьям с детьми в возрасте до 14 лет, пособий по уходу за ребенком до достижения им двухлетнего возраста и материальной помощи малообеспеченным семьям, единовременной материальной помощи нуждающимся семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области:

Минюст объявил размеры пособий для малообеспеченных

В Ташкенте свыше ста малообеспеченных семей получили бытовую технику >>

Напомним, государство регулярно поддерживает уязвимые слови населения: так, например, в прошлом году более 22 тысячам нуждающимся семьям по всей республике предоставили бытовую технику. Свыше тысячи больных из малообеспеченных семей для восстановления здоровья получили материальную помощь — по четыре миллиона сумов.