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Узбекская семья прогуливается по парку во время празднования Дня Независимости в Ташкенте

Поддержка на уровне: Минюст объявил размеры пособий для малообеспеченных

AP Photo
Общество
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Установлены размеры пособий семьям с детьми до 14 лет, по уходу за ребенком до достижения им двухлетнего возраста и материальной помощи малообеспеченным семьям.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. По сообщению официального Телеграм-канала министерства юстиции, с 1 января 2019 года установлены размеры пособий семьям с детьми в возрасте до 14 лет, пособий по уходу за ребенком до достижения им двухлетнего возраста и материальной помощи малообеспеченным семьям, единовременной материальной помощи нуждающимся семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области:

Минюст объявил размеры пособий для малообеспеченных

В Ташкенте свыше ста малообеспеченных семей получили бытовую технику >>

Напомним, государство регулярно поддерживает уязвимые слови населения: так, например, в прошлом году более 22 тысячам нуждающимся семьям по всей республике предоставили бытовую технику. Свыше тысячи больных из малообеспеченных семей для восстановления здоровья получили материальную помощь — по четыре миллиона сумов.

Теги:
Узбекистан, Минюст Узбекистана, пособие



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