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Дети на занятиях в школе

В Намангане бизнесмен анонимно подарил школе 25 телевизоров

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В образовательном учреждении, получившем щедрый подарок, учатся более тысячи детей. Современные телевизоры установили во всех классах и в комнате духовности.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Намангане бизнесмен подарил общеобразовательной школе №80 25 телевизоров, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

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Примечательно, что это не благотворительность напоказ: предприниматель решил оставить свое имя в тайне.

В школе №80 учатся 1 138 детей и работают 66 педагогов. Телевизоры установили во всех 24 классах и в комнате духовности. 

Напомним, весной в Узбекистане по инициативе президента республики была запущена акция по передаче книг в школы. К ней присоединились многие чиновники, в том числе министр народного образования Шерзод Шерматов, известные в стране артисты и молодые звезды узбекской эстрады.

Всего в учебные заведения поступило более 17 тысяч изданий.

Теги:
Бизнесмен, Школа, телевизор, Узбекистан, Наманган, благотворительность



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