Сколько в Ташкенте женщин-предпринимателей – данные хокимията

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. С начала 2019 года в Ташкенте в качестве предпринимателей зарегистрировались 1130 женщин, сообщили в пресс-службе столичного хокимията. За тот же период прошлого года — более чем в три раза меньше.
На мероприятии отмечалось, что за последнее время повысилась и активность женщин в бизнесе, и их социальная активность в целом.
Что же касается предпринимательства, то с начала года женщинам были выделены кредиты на сумму более 28 миллиардов сумов, что в 14 раз больше, чем за тот же период 2018-го.
Напомним, в августе-сентябре в Ташкенте проходил женский инновационный форум, участниц которого учили создавать мобильные приложения, веб-сайты, разрабатывать компьютерный дизайн, программные продукты.