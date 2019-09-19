Сколько в Ташкенте женщин-предпринимателей – данные хокимията

С начала года жительницам столицы были выделены кредиты на сумму более 28 миллиардов сумов, что в 14 раз больше, чем за тот же период 2018-го.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. С начала 2019 года в Ташкенте в качестве предпринимателей зарегистрировались 1130 женщин, сообщили в пресс-службе столичного хокимията. За тот же период прошлого года — более чем в три раза меньше.

В Ташкенте прошла встреча, организованная администрацией города и Сенатом Олий Мажлиса, участники которой обсудили проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели, и пути их решения.

На мероприятии отмечалось, что за последнее время повысилась и активность женщин в бизнесе, и их социальная активность в целом.

Что же касается предпринимательства, то с начала года женщинам были выделены кредиты на сумму более 28 миллиардов сумов, что в 14 раз больше, чем за тот же период 2018-го.

Напомним, в августе-сентябре в Ташкенте проходил женский инновационный форум, участниц которого учили создавать мобильные приложения, веб-сайты, разрабатывать компьютерный дизайн, программные продукты.