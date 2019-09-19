01:23 20 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
Планета Земля из космоса

Агентство "Узбеккосмос" будет подчиняться только Кабмину

© Unsplash / NASA
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0

Правительство Узбекистана приняло постановление о мерах по организации деятельности Агентства космических исследований и технологий.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Агентство космических исследований и технологий "Узбеккосмос" будет подчиняться исключительно Кабинету министров, следует из постановления правительства от 17 сентября. 

© Sputnik / Sergey Mamontov
Космические перспективы, или Какую орбиту выберет Узбекистан
Как сообщается на официальном Telegram-канале Минюста, документом утверждены положение об агентстве и его структура.

"Агентство осуществляет свою деятельность независимо и подчиняется только Кабинету министров", — говорится в публикации.

"Узбеккосмос" является органом государственного управления, которое несет ответственность за выработку и проведение единой государственной политики и реализацию стратегических направлений в сфере космических исследований и технологий.

Генеральный директор агентства и его заместители назначаются на должность и освобождаются от нее постановлением правительства.

Напомним, президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании агентства "Узбеккосмос" 30 августа. До 1 ноября планируется разработать проект закона "О космической деятельности", а до 1 июля 2020-го — проект Государственной программы развития космической отрасли на 2020-2030 годы.

Теги:
Постановление, Космос, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарай
Плечом к плечу: учения "Центр-2019" в Узбекистане - фоторепортаж
Школа будущих чемпионов: как тренируют детей в Академии футбола Одила Ахмедова
Таланты на экспорт: как тренируют детей в Академии футбола Одила Ахмедова
Льготная ипотека для молодежи
Ипотека для молодежи — ставки, сроки и льготы

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054