Агентство "Узбеккосмос" будет подчиняться только Кабмину

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Агентство космических исследований и технологий "Узбеккосмос" будет подчиняться исключительно Кабинету министров, следует из постановления правительства от 17 сентября.
"Агентство осуществляет свою деятельность независимо и подчиняется только Кабинету министров", — говорится в публикации.
"Узбеккосмос" является органом государственного управления, которое несет ответственность за выработку и проведение единой государственной политики и реализацию стратегических направлений в сфере космических исследований и технологий.
Генеральный директор агентства и его заместители назначаются на должность и освобождаются от нее постановлением правительства.
Напомним, президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании агентства "Узбеккосмос" 30 августа. До 1 ноября планируется разработать проект закона "О космической деятельности", а до 1 июля 2020-го — проект Государственной программы развития космической отрасли на 2020-2030 годы.