Агентство "Узбеккосмос" будет подчиняться только Кабмину

Правительство Узбекистана приняло постановление о мерах по организации деятельности Агентства космических исследований и технологий.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Агентство космических исследований и технологий "Узбеккосмос" будет подчиняться исключительно Кабинету министров, следует из постановления правительства от 17 сентября.

Как сообщается на официальном Telegram-канале Минюста, документом утверждены положение об агентстве и его структура.

"Агентство осуществляет свою деятельность независимо и подчиняется только Кабинету министров", — говорится в публикации.

"Узбеккосмос" является органом государственного управления, которое несет ответственность за выработку и проведение единой государственной политики и реализацию стратегических направлений в сфере космических исследований и технологий.

Генеральный директор агентства и его заместители назначаются на должность и освобождаются от нее постановлением правительства.

Напомним, президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании агентства "Узбеккосмос" 30 августа. До 1 ноября планируется разработать проект закона "О космической деятельности", а до 1 июля 2020-го — проект Государственной программы развития космической отрасли на 2020-2030 годы.