Какие предметы решено исключить из школьной программы - МНО

Министерство народного образования уже готово к практическому исполнению рекомендации главы государства, которая была озвучена на видеоселекторном совещании месяц назад.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В 2020-2021 годах в общеобразовательные учреждения страны поэтапно будет внедрен единый предмет "Воспитание", он объединит в себе четыре дисциплины, такие как "Национальная идея", "Этика", "История религий" и "Чувство Родины", об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.

Необходимая база уже готова, подчеркнули в ведомстве, сейчас ведется работа по подготовке методической литературы.

Напомним, в протоколе видеоселекторного совещания, проведенного 23 августа 2019 года, посвященного воспитанию молодежи в духе патриотизма и о мерах повышения статуса учителей в обществе, было указано, что Республиканский центр духовности и просвещения совместно с Министерством народного образования в течение месяца должны принять меры по данному вопросу.