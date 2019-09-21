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Сотрудница архива разбирает папки с документами

В Узбекистане рассекретят исторические документы до 1917 года

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Глава республики подписал указ о мерах по совершенствованию архивного дела и делопроизводства в стране.

ТАШКЕНТ, 21 сен —  Sputnik. "Узархив" и Служба государственной безопасности рассекретят архивные исторические документы до 1917 года. 

"(Агентству "Узархив") до 1 июня 2020 года совместно со Службой государственной безопасности Республики Узбекистан принять меры по рассекречиванию в установленном порядке архивных документов исторического периода (до 1917 года), хранящихся в государственных архивах", — говорится в указе президента республики Шавката Мирзиёева. Документ опубликован на сайте Uza.uz

Также агентству поручено в течение трех месяцев внести в Кабмин предложения по созданию единой информационной системы "Архивное дело".

Напомним, в Ташкенте создается Центр исламской цивилизации, в котором построят академию, библиотеку, архив и рукописный фонд, которые будут пополнять хранящимися в Узбекистане и за рубежом древними рукописями, литографическими книгами, историческими документами, предметами старины, касающимися научных и религиозных школ, а также современными научно-исследовательскими работами в этом направлении. 

Центральное фойе центра украсит Коран халифа Усмана.

Теги:
история, Шавкат Мирзиёев, СГБ, Узбекистан, документы



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