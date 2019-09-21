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Власти Узбекистана договорились о сотрудничестве с фондом "Росконгресс"

© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Общество
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"Росконгресс" — крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Стороны намерены разработать "дорожную карту" по реализации совместных проектов.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвестторга. 

"Подписано соглашение о сотрудничестве по совместной организации и проведению в Республике Узбекистан международных мероприятий на высоком уровне", — говорится в публикации.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Подписи под документом поставили министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Соглашение предусматривает разработку "дорожной карты" по реализации совместных проектов. Цель сотрудничества — повышение инвестиционной привлекательности республики и укрепление экономических связей между деловыми кругами дух стран.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Теги:
сотрудничество, фонд, Россия, Узбекистан, Росконгресс



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