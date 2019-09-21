Как купить дом в Европе по цене чашки кофе

Хотя на сайтах городов, объявляющих о домах по низкой цене, обычно говорится, что покупателями могут быть только граждане Евросоюза, на практике таких ограничений нет.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik, Максим Рубченко. Бегство граждан из небольших городов и деревень — серьезная проблема для многих стран Евросоюза. Чтобы изменить ситуацию, все больше городов в Италии, Испании, Франции и даже Швейцарии устраивает распродажи заброшенных домов по символическим ценам. Можно ли на самом деле купить дом в Европе за один евро и что для этого нужно — в материале РИА Новости.

Налетай, подешевело

Итальянская административная область Молизе на прошлой неделе объявила о готовности выплачивать 700 евро в месяц в течение трех лет всем, кто приедет в регион на постоянное жительство.

Правда, есть пара условий. Во-первых, нужно обосноваться в населенном пункте, насчитывающем менее двух тысяч жителей. Во-вторых, требуется открыть собственный бизнес.

"Если бы мы просто предложили финансирование, это был бы еще один благотворительный жест, — объясняет губернатор Молизе Донато Тома. — Мы же хотим большего: чтобы люди инвестировали здесь. Они могут запустить любой проект: пекарню, магазин канцтоваров, ресторан. Это вдохнет жизнь в наши города и поможет увеличить население".

В Италии, как и во многих других европейских странах, острейший демографический кризис. По данным Национального института статистики (Istat), в 2014-2018 годах население сократилось на 677 000 человек и впервые за 90 лет оказалось менее 55 миллионов.

По мнению экспертов, это вызвано рекордным спадом рождаемости и увеличением миграции молодежи в другие европейские страны в поисках работы. Как сообщает Istat, только в 2018 году Италию покинули почти 157 000 молодых людей.

Особенно сильно страдают сельские районы и небольшие городки. Из той же области Молизе с населением 305 000 человек за последние пять лет уехали более девяти тысяч жителей. Вот местные власти и начали проводить акции для привлечения поселенцев.

Весной западные СМИ наперебой писали о городке Самбука-ди-Сичилия, где предлагали всем желающим купить дом за один евро. Мэрия города получила более 100 тысяч электронных писем и телефонных звонков со всего мира с вопросами о предлагаемой недвижимости.

Выяснилось, что все не так просто: покупатели должны внести залог в размере пяти тысяч евро и отремонтировать дом. Залог возвращается, если поселенец выполнил обязательства по ремонту, в противном случае деньги достаются городу.

Также требовалось постоянное проживание в приобретенном доме. Поэтому местные власти отдавали предпочтение молодым семьям.

Выставленные на продажу 16 домов находились в очень разном состоянии — в одних было достаточно вставить окна и двери, другие нуждались в крыше и весьма дорогостоящем ремонте.

Мало того, собрав заявки, мэрия Самбуки устроила заочный аукцион, в котором один евро был лишь стартовой ценой. В результате за "новый старый дом" пришлось выложить от одной тысячи до 27 600 евро.

Кроме того, необходимо было оплатить различные административные сборы и налог на имущество на год вперед, а также услуги нотариуса. Эти расходы в сумме достигали восьми тысяч евро.

И плюс в среднем 15 тысяч евро на ремонт. Итого "дом за один евро" на деле обходится в 40-50 тысяч. Но и это для Европы очень дешево, поэтому все 16 домов к концу лета обрели новых хозяев.

Не только Самбука

Вдохновленные этим примером, о продаже домов по цене чашки кофе объявили и мэрии других маленьких городов и деревень. В частности, администрация городка Цунголи (Zungoli) в регионе Кампания недалеко от Неаполя и побережья Амальфи предложила 15 домов по одному евро.

В заявке, заполняемой на сайте, оговаривается обязательство отремонтировать дом в течение трех лет. Также необходимо предоставить подробную информацию о том, как вы собираетесь распорядиться недвижимостью.

Но условия мягче, чем в Самбуке: возвращаемый залог — две тысячи и 85% расходов на ремонт разрешается вычесть из налогооблагаемой суммы.

Городок Муссомели на юге Сицилии продает 100 заброшенных домов по одному евро и обещает добавить к списку еще 400 объектов. На сайте города имеется интерактивная карта с подробной информацией о каждом здании на английском языке. Дома за один евро выставлены на продажу также муниципалитетами городов Ганджи, Салеми и Каррега-Лигуре.

Итальянский опыт подхватили и в других странах. В частности, во Франции. Власти городка Рубе на севере страны, недалеко от границы с Бельгией, ждут от покупателя дома за один евро восстановления заброшенной недвижимости и проживания там в течение не менее пяти лет.

Даже благополучная Швейцария присоединилась к акции. За один франк (примерно 0,9 евро, или 64 рубля по текущему курсу) можно приобрести дом в деревне Монти Щага, кантон Тичино, рядом с итальянской границей и озером Лаго-Маджоре.

Но всех переплюнули испанцы, выставляющие на продажу целые деревни. Населенные пункты из нескольких домов в Галисии или Астурии предлагают по цене панельной трешки в Москве, в среднем за 113 тысяч евро.

В северо-восточном регионе Арагон с 2016 года реализуют программу "Живые деревни", в рамках которой предоставляется бесплатная информация и рекомендации для всех, кто планирует переезд в заброшенные деревни.

По данным барселонского агентства недвижимости Aldeas Abandonadas, сейчас в Испании продают в среднем четыре опустевшие деревни в год. Покупают обычно компании друзей или большие семьи из самой Испании, Франции, а также Латинской Америки (благодаря отсутствию языкового барьера).

Хотя на сайтах городов, объявляющих о домах по цене чашки кофе, обычно говорится, что покупателями могут быть только граждане Евросоюза, на практике таких ограничений нет. Так, среди новых хозяев 16 домов в Самбуке — граждане США, Китая, Франции, Великобритании, России и Аргентины.

Как сообщил журналистам мэр Цунголи Паоло Карузо, больше всего заявок на покупку заброшенных домов он получает от итальянцев и граждан других европейских стран. Следом по числу запросов идут россияне, американцы и индийцы. В общем, обладателем домика в Италии за смешные деньги может стать любой желающий.