Самый позитивный сотрудник ГУВД - видео

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник постовой службы исполняет радостный танец. Пользователям остается только гадать, что стало причиной такого поведения мужчины.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Видеоролик с танцующим сотрудником ГУВД моментально разлетелся по соцсетям.

Пользователи Facebook удивились зажигательному танцу правоохранителя и сразу стали строить теории о причинах такой радости. Кто-то утверждал, что после 3 дочерей у него наконец родился сын. ногие сошлись во мнении, что сотруднику просто подняли зарплату.

Сейчас ролик набрал уже 2,5 тысячи лайков и более тысячи комментариев.

"Несколько раз пересмотрел. Очень даже поднялось настроение. Молодец. Так держать", - пишет один из пользователей.