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Самый позитивный сотрудник ГУВД - видео

Общество
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В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник постовой службы исполняет радостный танец. Пользователям остается только гадать, что стало причиной такого поведения мужчины.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Видеоролик с танцующим сотрудником ГУВД моментально разлетелся по соцсетям.

Зажигательный танец узбекского аксакала
© Одноклассники
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Пользователи Facebook удивились зажигательному танцу правоохранителя и сразу стали строить теории о причинах такой радости. Кто-то утверждал, что после 3 дочерей у него наконец родился сын. ногие сошлись во мнении, что сотруднику просто подняли зарплату.

Сейчас ролик набрал уже 2,5 тысячи лайков и более тысячи комментариев. 

"Несколько раз пересмотрел. Очень даже поднялось настроение. Молодец. Так держать", - пишет один из пользователей.

Теги:
ГУВД Ташкента, танец, смешное видео, видеоролик, Видео



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