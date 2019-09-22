Самый позитивный сотрудник ГУВД - видео

Пользователи Facebook удивились зажигательному танцу правоохранителя и сразу стали строить теории о причинах такой радости. Кто-то утверждал, что после 3 дочерей у него наконец родился сын. ногие сошлись во мнении, что сотруднику просто подняли зарплату.
Сейчас ролик набрал уже 2,5 тысячи лайков и более тысячи комментариев.
"Несколько раз пересмотрел. Очень даже поднялось настроение. Молодец. Так держать", - пишет один из пользователей.
По итогам форума министров энергетики (ЦАРЭС) глава Минэнерго Узбекистана Алишер Султанов объяснил, зачем республике еще два блока атомной станции и как страны региона намерены распределять углеводородные ресурсы.
Кредит будет выделен на улучшение дорожной инфраструктуры города и на выплату компенсаций гражданам и организациям, чьи земельные участки будут изъяты для государственных и общественных нужд в ходе подготовки к саммиту.