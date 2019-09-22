Нарбаева рассказала о введении моратория на вырубку деревьев

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Глава Сената Танзила Нарбаева прокомментировала ситуацию с вырубкой деревьев, сообщает telegram-канал Insider.uz.
Нарбаева отметила, что незаконная вырубка деревьев является одной из самых болезненных тем в обществе на данный момент.
По ее словам, на очередном пленарном заседании будет заслушана информация руководителей министерств, ведомств и органов государственной власти на местах по данному вопросу и принято соответствующее постановление.
Также рассматривается вопрос введения моратория на вырубку деревьев.
Председатель исполкома центрального совета Экопартии Узбекистана Борий Алиханов предложил ввести временный мораторий на вырубку деревьев на полгода.