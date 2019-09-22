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Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева

Нарбаева рассказала о введении моратория на вырубку деревьев

Пресс-служба ГД РФ
Общество
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Глава Сената отметила, что незаконная вырубка деревьев является одной из самых болезненных тем в обществе на данный момент.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Глава Сената Танзила Нарбаева прокомментировала ситуацию с вырубкой деревьев, сообщает telegram-канал Insider.uz.

Нарбаева отметила, что незаконная вырубка деревьев является одной из самых болезненных тем в обществе на данный момент.

По ее словам, на очередном пленарном заседании будет заслушана информация руководителей министерств, ведомств и органов государственной власти на местах по данному вопросу и принято соответствующее постановление.
Также рассматривается вопрос введения моратория на вырубку деревьев.

© Институт повышения квалификации государственных и муниципальных служащих
Эколог о вырубке деревьев: надо наказывать прямо на месте
Напомним, что Экологическая партия Узбекистана направила правительству пакет документов, призванный законодательно урегулировать вопрос вырубки деревьев. 

Председатель исполкома центрального совета Экопартии Узбекистана Борий Алиханов предложил ввести временный мораторий на вырубку деревьев на полгода.

Теги:
экология, деревья



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