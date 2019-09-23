Плати - лети: Минвуз объявил условия оплаты суперконтракта

Самая дорогая сумма суперконтракта зафиксирована в Ташкентском государственном юридическом университете. Желающим учиться придется заплатить в 25 раз больше обычной суммы контракта – 229 миллионов 184 тысячи сумов.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Утверждены размеры суперконтрактов для абитуриентов, которым не хватило до 4 баллов для поступления в вуз, а также тем, кто набрал не меньше 56,7 балла, сообщает Минвуз в своем Телеграм-канале.

В этом учебном году из суммы суперконтракта можно вычесть стипендию, то есть 4,8 млн сумов. Помимо этого, суперконтракт можно будет оплатить ежемесячно, но при этом первая половина суммы должна быть внесена до 1 ноября, а вторая – до 1 марта.

Абитуриенты, которые не добрали от 1 до 4 баллов от последнего принятого студента по основной квоте на платно-контрактной основе, будут платить следующую сумму:

- тем, кому не хватило до одного балла, – в 1,5 раза больше от базовой суммы контракта;

- тем, кому не хватило до двух баллов, – в 2 раза больше от базовой суммы контракта;

- тем, кому не хватило до трех баллов, – в 2,5 раза больше от базовой суммы контракта;

- тем, кому не хватило до четырех баллов, – в 3 раза больше от базовой суммы контракта.

Абитуриенты, набравшие не меньше 56,7 балла, будут приниматься на учебу, если они готовы оплатить контракт более чем в 10-25 раз выше обычной суммы обучения.

В этом году самая дорогая сумма суперконтракта зафиксирована в Ташкентском государственном юридическом университете. В данном вузе желающим абитуриентам придется заплатить в 25 раз больше обычной суммы контракта – 229 миллионов 184 тысячи сумов.