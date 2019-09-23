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Узбекский рынок

Невеселая статистика: Узбекистан превзошел соседей по уровню инфляции

© Flickr / Dan Lundberg
Общество
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В начала года цены в республике выросли на 8,2%. В топ-5 со значительным отставанием вошли также Таджикистан — 5,8%, Молдова — 4%, Грузия — 3,1%, Казахстан — 3%.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Узбекистан возглавил список стран постсоветского пространства с самой высокой инфляцией в первом полугодии 2019 года.

Работа товарно-сырьевой биржи
© Sputnik / Алексей Даничев
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За этот период цены в республике выросли на 8,2%. Такие данные приводит белорусское издание belnaviny.by.

В топ-5 со значительным отставанием вошли также Таджикистан — 5,8%, Молдова — 4%, Грузия — 3,1%, Казахстан — 3%.

Беларусь, в которой с января по август рост потребительских цен составил 2,9%, занимает шестое место в рейтинге. Инфляция в Украине составила 2,7%, в Эстонии - 2,6%, в России - 2,4%.

Из общей картины выбилась только Армения, в которой прошедшие полгода были отмечены дефляцией на уровне 0,3%.

Теги:
постсоветское пространство, рейтинг, инфляция



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