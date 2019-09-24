Мирзиёеву присудили премию за вклад в борьбу с неинфекционными заболеваниями

Специальная премия была учреждена в ноябре прошлого года для поощрения и признания успеха тех, кто вносит выдающийся вклад в профилактику и борьбу с неинфекционными заболеваниями.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву присудили премию Межведомственной целевой группы Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (ЮНИАТФ). Об этом сообщает Общенациональное движение "Юксалиш".

Премия присуждена за выдающийся вклад узбекского лидера в профилактику и борьбу с неинфекционными заболеваниями.

Решение об учреждении этой премии было принято ЮНИАТФ на заседании в Женеве 8-9 ноября прошлого года.

Напомним, в апреле прошлого года Мирзёева заочно наградили премией "За заслуги перед Евразией", учрежденной турецким общественным объединением деловых людей EcoAvrasya. Совет правления учитывал ряд заслуг главы государства — глубокие и динамичные реформы, которые положительно влияют на преобразование не только республики, но и всего региона, а также внешнюю политику.