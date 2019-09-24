Минюст предлагает ввести новый порядок изъятия земель и выдачи компенсаций

Согласно проекту постановления Кабмина, принятие решения о сносе объектов недвижимого имущества допускается исключительно после предоставления полной компенсации собственнику объектов недвижимого имущества, находящегося на изымаемом земельном участке.

ТАШКЕНТ. 24 сентября – Sputnik. Специалисты министерства юстиции Узбекистана разработали и вынесли на обсуждение положение о новом порядке изъятия земель у собственников в республике. Проект размещен на портале СОВАЗ.

В документе сказано, что принятие решения об изъятии земельного участка для реализации инвестиционных проектов допускается на основании решений президента Узбекистана и Кабинета министров страны.

Кроме того, проект указывает на то, что срок предоставления объекта недвижимого имущества в собственность взамен снесенного не должен превышать 24 месяцев со дня предоставления соответствующего объекта недвижимого имущества для временного пользования.

При превышении указанного срока инициатор обязан выплатить собственнику снесенного объекта недвижимого имущества пени в размере 0,01 процентов за каждый просроченный день от стоимости снесенного имущества, но не более 50 процентов от стоимости снесенного имущества.

Документ будет обсуждаться на портале до 6 октября.