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Минюст предлагает ввести новый порядок изъятия земель и выдачи компенсаций

© Pixabay
Общество
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Согласно проекту постановления Кабмина, принятие решения о сносе объектов недвижимого имущества допускается исключительно после предоставления полной компенсации собственнику объектов недвижимого имущества, находящегося на изымаемом земельном участке.

ТАШКЕНТ. 24 сентября – Sputnik. Специалисты министерства юстиции Узбекистана разработали и вынесли на обсуждение положение о новом порядке изъятия земель у собственников в республике. Проект размещен на портале СОВАЗ.

Снос ветхого жилья
© Sputnik / Екатерина Штукина
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В документе сказано, что принятие решения об изъятии земельного участка для реализации инвестиционных проектов допускается на основании решений президента Узбекистана и Кабинета министров страны.

Кроме того, проект указывает на то, что срок предоставления объекта недвижимого имущества в собственность взамен снесенного не должен превышать 24 месяцев со дня предоставления соответствующего объекта недвижимого имущества для временного пользования.

При превышении указанного срока инициатор обязан выплатить собственнику снесенного объекта недвижимого имущества пени в размере 0,01 процентов за каждый просроченный день от стоимости снесенного имущества, но не более 50 процентов от стоимости снесенного имущества.

Документ будет обсуждаться на портале до 6 октября.

Теги:
имущество, проект, Минюст Узбекистана



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