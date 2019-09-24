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Зарубежный подход к узбекским налогам: новое назначение в ГНК

Зарубежный подход к узбекским налогам: новое назначение в ГНК

Пресс-служба ГНК
Общество
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Новый замглавы Налогового комитета назначен постановлением президента. Им стал узбекистанец, который с 2006 года проживал за границей.

ТАШКЕНТ. 24 сентября – Sputnik. Глава государства назначил Абдуллу Азизова заместителем председателя Государственного налогового комитета, об этом пресс-служба ГНК сообщает у себя на странице в социальной сети.

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Говорится, что с мая по август 2019 года молодой человек работал экспертом в Государственном налоговом комитете.

Абдулла Азизов окончил факультет международных экономических отношений Университета мировой экономики и дипломатии в 2004-м. Вместе с тем изучал экономику в университете Нагоя в Японии в 2003 году. В 2006-м получил степень магистра в области финансов и международного бизнеса в Орхусском университете в Дании.

С 2006 года по настоящее время работал в таких компаниях, как Maersk, DONG Energy, Carlsberg, Vestas и Danfoss. Был руководителем департамента по внедрению высоких стандартов в области автоматизации финансовых бизнес-проектов.

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Это не перовое назначение зарубежных специалистов на руководящие должности в министерства и ведомства. В феврале 2019-го объявили об организации в министерстве здравоохранения должности заместителя министра, ответственного за подготовку предложений по внедрению передового зарубежного опыта и экспертное сопровождение реформ.

На эту должность пригласили высококвалифицированного иностранного специалиста.

Теги:
назначение, иностранцы, Узбекистан, Государственный налоговый комитет



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