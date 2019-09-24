ГУВД Ташкента призвало журналистов не играть с чувствами читателей

Ведомство опубликовало официальное заявление относительно одного из постов, размещенных на странице радио "Озодлик" в социальной сети.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. ГУВД Ташкента прокомментировало публикацию на странице радио "Озодлик" в Facebook о том, что в столице водителя заставляют платить штраф за нарушение ПДД, которого он не совершал.

Данная информация не соответствует действительности, заявили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, при формировании постановления о нарушении ПДД может произойти ошибка — из-за того, что номерной знак считывает автоматическая система управления безопасностью дорожного движения. Однако если человек, получивший ошибочное постановление, обратится в инстанцию, которая отправила ему документ, последний незамедлительно аннулируют.

В публикации на странице "Озодлик" говорится, что сотрудники УБДД ГУВД Ташкента признали наличие ошибки в постановлении о наложении штрафа, но все равно потребовали оплатить его.

"Данный факт не имеет никакого отношения к ГУВД города Ташкента. Нарушение ПДД было совершено автором опубликованного обращения на территории Ташкентской области. Постановление о наложении штрафа было отправлено Главным управлением внутренних дел Ташкентской области", — отметили в столичном ведомстве.

В данном случае автоматическая система считала номерной знак авто как 01 R 344 VA. Владелец машины обратился в УБДД ГУВД Ташкентской области, и выяснилось, что она допустила ошибку, приняв за букву V букву Y. В итоге постановление о наложении штрафа было аннулировано.

"Не стоит ради рейтингов публиковать непроверенную информацию, дискредитирующую кого бы то ни было. Потому что такой подход дискредитирует скорее вас самих, демонстрируя ваш непрофессионализм и по-человечески неприемлемую игру с чувствами своих подписчиков", — отметили в ГУВД.

Напомним, ранее Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) обвинило радио "Озодлик" в умышленной провокации негативной информационной кампании против Комила Алламжонова.

По данным агентства, радио "Озодлик" опубликовало в узбекском сегменте Facebook вырванную из контекста цитату Алламжонова из его интервью блогеру Кириллу Альтману. Форма, в которой была преподнесена эта цитата, придала ей негативный оттенок, утверждается в заявлении.