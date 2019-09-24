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Без перерыва: внедряется новая система повышения квалификации кадров

© pixabay
Общество
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С 1 октября 2019 года будет внедрена система непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений.

ТАШКЕНТ. 24 сентября – Sputnik. Принято постановление правительства, которое предусматривает дальнейшее совершенствование системы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений. Об этом на своем телеграм-канале сообщил Минюст Узбекистана.

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Согласно документу, с 1 октября 2019 года будет внедрена система непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений.

В центрах повышения квалификации этих сотрудников организуется кафедра "Образовательных технологий".

Постановлением также утверждено Положение о порядке организации процессов непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений.учитель в школе

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Согласно Положению, процесс непрерывного повышения квалификации включает в себя:

- самостоятельное повышение квалификации по специальности;

- альтернативное повышение квалификации;

- непосредственное обучение этих кадров в центрах переподготовки и повышения квалификации на основе образовательных программ.

Теги:
педагог, ВУЗ, повышение квалификации, Минюст Узбекистана



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