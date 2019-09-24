Без перерыва: внедряется новая система повышения квалификации кадров

ТАШКЕНТ. 24 сентября – Sputnik. Принято постановление правительства, которое предусматривает дальнейшее совершенствование системы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений. Об этом на своем телеграм-канале сообщил Минюст Узбекистана.
Согласно документу, с 1 октября 2019 года будет внедрена система непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений.
В центрах повышения квалификации этих сотрудников организуется кафедра "Образовательных технологий".
Постановлением также утверждено Положение о порядке организации процессов непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений.учитель в школе
Согласно Положению, процесс непрерывного повышения квалификации включает в себя:
- самостоятельное повышение квалификации по специальности;
- альтернативное повышение квалификации;
- непосредственное обучение этих кадров в центрах переподготовки и повышения квалификации на основе образовательных программ.