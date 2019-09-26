15:02 26 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск
Меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции Узбекистана и Пакистана

Узбекистан и Пакистан наладят диалог в нормотворчестве - меморандум

© УзА
Общество
Получить короткую ссылку
13 0 0

Документ предусматривает дальнейшее взаимодействие в таких сферах, как повышение правовой культуры населения, защита прав и свобод человека, нормотворчество, оказание юридических услуг, подготовка и повышение квалификации юридических кадров.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Министры юстиции Узбекистана и Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает агентство УзА

Здание Парламента Узбекистана Олий Мажлис. Архивное фото
© Sludge G
Депутаты обсудили уровень правовой культуры в Узбекистане

Документ предусматривает дальнейшее взаимодействие в таких сферах, как повышение правовой культуры населения, защита прав и свобод человека, нормотворчество, оказание юридических услуг, подготовка и повышение квалификации юридических кадров и другие направления.

Подписание меморандума придаст дополнительный импульс развитию партнерства между органами юстиции двух стран, подчеркнули на встрече.

В Исламабаде открылся туристический информационный центр Узбекистана >>

Напомним, в 2017 году Пакистан и Индия получили статус полноправных членов Шанхайской организации сотрудничества. И впервые делегация Министерства юстиции Пакистана приняла участие в Совещании министров юстиции ШОС, проведенном в  Ташкенте 18-20 октября 2017 года.

Теги:
меморандум, Узбекистан, Пакистан, Минюст Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
1 000 автобусов АО Тошшахартрансхихмат совершают более 16 000 рейсов в сутки. Посредством несложных вычислений получаем цифру 16. Именно столько раз в смену каждая машина проезжает по своему маршруту.
"Тошшахартрансхизмат": взгляд изнутри
Позор для США
Глухая стена: российским дипломатам отказали в получении виз в США
Результаты работы Эктора Купера в сборной Узбекистана
От свистка до свистка: что успел Эктор Купер в сборной Узбекистана



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054