Узбекистан и Пакистан наладят диалог в нормотворчестве - меморандум

Документ предусматривает дальнейшее взаимодействие в таких сферах, как повышение правовой культуры населения, защита прав и свобод человека, нормотворчество, оказание юридических услуг, подготовка и повышение квалификации юридических кадров.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Министры юстиции Узбекистана и Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает агентство УзА.

Документ предусматривает дальнейшее взаимодействие в таких сферах, как повышение правовой культуры населения, защита прав и свобод человека, нормотворчество, оказание юридических услуг, подготовка и повышение квалификации юридических кадров и другие направления.

Подписание меморандума придаст дополнительный импульс развитию партнерства между органами юстиции двух стран, подчеркнули на встрече.

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Напомним, в 2017 году Пакистан и Индия получили статус полноправных членов Шанхайской организации сотрудничества. И впервые делегация Министерства юстиции Пакистана приняла участие в Совещании министров юстиции ШОС, проведенном в Ташкенте 18-20 октября 2017 года.