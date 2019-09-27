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Умерла жена героя Узбекистана Озода Шарафиддинова

Умерла жена героя Узбекистана Озода Шарафиддинова

UZ24
Общество
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Шарофат Кушбоева долгие годы своей жизни посвятила работе на киностудии "Узбекфильм". Известно, что она умерла из-за проблем с сердцем.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Жена героя Узбекистана Озода Шарафиддинова Шарофат Кушбоева скончалась на 90-году жизни, сообщает Uz24.

По словам издания, Шарофат умерла из-за проблем с сердцем. Долгие годы своей жизни они посвятила работе на киностудии "Узбекфильм".

Ее супруг Озод Шарафиддинов родился в 1929 году в Ташкенте. Он являлся выдающимся литературоведом.

Также он один из самых талантливых представителей узбекской интеллигенции: выдающийся ученый, профессор, педагог, публицист, переводчик, главный редактор журнала "Жахон адабиети".

Озод Шарафиддинов, особенно в годы независимости активно и самоотверженно занимался творчеством.

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Несмотря на тяжелую болезнь, как литературовед и публицист написал такие замечательные произведения, как "Борцы за независимость", "Осознание Чулпана", "Раздумья на перевале", "Президент", "Счастье познания творчества".

В 2005 году Шарафиддинов скончался в результате продолжительной болезни.

Напомним, звание "Героя Узбекистана" - высшая государственная награда республики. 

Является высшей степенью отличия и присваивается гражданам республики Узбекистан за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. 

 

Теги:
герои, смерть, Узбекистан, Узбекистан



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