Умерла жена героя Узбекистана Озода Шарафиддинова

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Жена героя Узбекистана Озода Шарафиддинова Шарофат Кушбоева скончалась на 90-году жизни, сообщает Uz24.
По словам издания, Шарофат умерла из-за проблем с сердцем. Долгие годы своей жизни они посвятила работе на киностудии "Узбекфильм".
Ее супруг Озод Шарафиддинов родился в 1929 году в Ташкенте. Он являлся выдающимся литературоведом.
Также он один из самых талантливых представителей узбекской интеллигенции: выдающийся ученый, профессор, педагог, публицист, переводчик, главный редактор журнала "Жахон адабиети".
Озод Шарафиддинов, особенно в годы независимости активно и самоотверженно занимался творчеством.
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Несмотря на тяжелую болезнь, как литературовед и публицист написал такие замечательные произведения, как "Борцы за независимость", "Осознание Чулпана", "Раздумья на перевале", "Президент", "Счастье познания творчества".
В 2005 году Шарафиддинов скончался в результате продолжительной болезни.
Напомним, звание "Героя Узбекистана" - высшая государственная награда республики.
Является высшей степенью отличия и присваивается гражданам республики Узбекистан за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.